Dünya medyasında kirli operasyon: Hedeflerinde Türkiye var

Türkiye'nin küresel alanda ağırlığı siyasi ve ekonomik alanda güçlendiriyor. Son olarak tahıl krizinde arabulucu rolüyle Birleşmiş Milletler olmak üzere; dünyanın dört bir yanından çok sayıda ülkenin takdiri kazanan Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni bir döneme liderlik ediyor. Ancak bu süreçte Türkiye'nin başarılarını hazmedemeyen uluslararası çıkar çevreleri rahat durmuyor.

CNN Internatıonal, New York Times, Amerikan FOX TV, The Associated Press, BBC, The Guardian, BBC Türkçe, Euronews Türkçe, DW Türkçe, Russia Today, Independent Türkçe'nin aralarında bulunduğu medya kuruluşlarının ülkemizi hedef alan algıya yönelik yalan haberlerle başarılarımızı gölgelemeye çalışıyor.

MUHALEFET YALANA ORTAK OLDU

Times, BBC Türkçe ve Euronews Türkçe; İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece'ın "Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" dediğini ileri süren bir haber yayınladı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yazar Fatih Altaylı söz konusu yalana ortak oldu. Wallace, haberi bizzat yalanlandı. BBC Türkçe ve Euronews Türkçe, yalan haber nedeniyle özür diledi.