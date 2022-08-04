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    • Güncel
    • 04.08.2022 10:04
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    • 04.08.2022 10:20
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    Dünya medyasında kirli operasyon: Hedeflerinde Türkiye var

    Türkiye, politik ve ekonomik olarak küresel alanda yerini sağlamlaştırdıkça algı operasyonları ve kasıtlı saldırıların dozu giderek artıyor. Özellikle uluslararası basın yalan haberlerle sıkça Türkiye'yi hedef alıyor. Oxford Üniversitesi'ne bağlı Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün çalışması, bu kasıtlı kampanyayı doğruladı. Çalışmaya göre; yalan habere en fazla maruz kalan ülkenin Türkiye olduğunu ortaya çıktı. Bu kirli kampanyada CNN Internatıonal, New York Times, The Guardian, Russia Today, gibi uluslararası yayın yapan kuruluşların yanı sıra BBC Türkçe, Euronews Türkçe, DW Türkçe ve Independent Türkçe gibi ulusal yayın yapan yabancı medya grupları da var.

    Dünya medyasından ’Türkiye’ye kirli operasyon

    Türkiye'nin küresel alanda ağırlığı siyasi ve ekonomik alanda güçlendiriyor. Son olarak tahıl krizinde arabulucu rolüyle Birleşmiş Milletler olmak üzere; dünyanın dört bir yanından çok sayıda ülkenin takdiri kazanan Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni bir döneme liderlik ediyor. Ancak bu süreçte Türkiye'nin başarılarını hazmedemeyen uluslararası çıkar çevreleri rahat durmuyor.

    CNN Internatıonal, New York Times, Amerikan FOX TV, The Associated Press, BBC, The Guardian, BBC Türkçe, Euronews Türkçe, DW Türkçe, Russia Today, Independent Türkçe'nin aralarında bulunduğu medya kuruluşlarının ülkemizi hedef alan algıya yönelik yalan haberlerle başarılarımızı gölgelemeye çalışıyor.

    MUHALEFET YALANA ORTAK OLDU
    Times, BBC Türkçe ve Euronews Türkçe; İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece'ın "Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" dediğini ileri süren bir haber yayınladı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yazar Fatih Altaylı söz konusu yalana ortak oldu. Wallace, haberi bizzat yalanlandı. BBC Türkçe ve Euronews Türkçe, yalan haber nedeniyle özür diledi.

    DW TÜRKÇE'DEN 'KAZ DAĞLARI' ÇARPITMASI
    Alman menşeili Deutch Welle'nin Türkçe yayın yapan sitesi; Kirazlı Balaban Tepesi'ni Kaz Dağları'ndaymış gibi gösteren ve günlerce süren yayınında "Kaz Dağları'ndaki Kirazlı maden projesi işletmeye açıldığında siyanürle yapılacak ayrıştırma faaliyeti, çevre ve sağlıkla ilgili çok ciddi risklere yol açacak" denildi.

    'TÜRKİYE SİVİLLERİ BOMBALIYOR' YALANI
    Barış Pınarı Harekatı'nı bölgeden takip eden CNN International muhabiri, Türkiye'nin sivilleri bombaladığını ileri sürerek "Sivillerin yaşadığı bölgeler tehlike altında" ifadelerini kullandı.

        HAİN DARBE GİRİŞİMİNE AÇIK DESTEK
        Ülkemizde de kanalı bulunan FOX, Amerika'da yayın yapan kanalından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yapılan özel yayında konukların; "Bunlar bizim çocuklarımız bunlara sahip çıkmalıyız. Ya İslam kazanacak ya da biz kazanacağız" mesajı verilmesine müsaade edilmişti.

        INDEPENDENT TÜRKÇE'DEN YALAN REKORU!
        İngilizlerin Suudi Arabistan tarafından finanse edilen gazetesi Independent'ın Türkçe yayın yapan sitesi Twitter hesabından, Belçika'da eline tükürüp metrodaki boruya süren şahsın gözaltına alınmasını Türkiye olarak paylaştı.

        Independent Türkçe ayrıca; kırmızı kategoride aranan 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'i 'komutan' diye tanıtarak bir skandala da imza attı.

        Dezenformasyonda sınır tanımayan Independent Türkçe'nin çarpıtmaları bunlarla da sınırlı değil... Oslo'da, terör örgütü PKK yandaşlarının Türk ailenin aracına saldırmasını "Norveç'te karşıt görüşlü iki eylem çakıştı" başlığıyla verildi.

        Site ayrıca; Türk Hava Yolları'nı (THY) koronavirüsün vurduğunu iddia etmişti.

        EN ÇOK TERCİH EDİLEN YÖNTEM: FOTOĞRAR ÇARPITMASI
        Son zamanlarda dezenformasyonda en çok tercih edilen ve ne yazık ki en etkili olan yöntem ise fotoğraf çarpıtması.

        New York Times, "Trump, Avrupa'dan seyahati 30 gün boyunca askıya aldı" haberinde İstanbul'daki Kılıç Ali Paşa Camii ile Taksim Meydanı'ndan fotoğraflar kullanıldı. Ancak Kısıtlama listesinde Türkiye bulunmuyordu.

            HABER AVUSTRALYA, FOTOĞRAF İSTANBUL!
            CNN Internatıonal; Avustralya Melbourne'de 2020'de yapılacak Formula 1 Dünya Şampiyonası Avustralya Grand Prix'sinin koronavirüs nedeniyle iptal edilebileceğine ilişkin haber de İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Başakşehir-Kopenhag maçından kare kullanıldı.

            TRUMP'UN KORONAVİRÜS TESTİNE GÖRSEL TÜRKİYE'DEN!
            The Associated Press (AP), Amerika Başkanı Donalp Trump'ın koronavirüs testi yaptıracağına yönelik haberinde yine Türkiye'den bir fotoğrafa başvuruldu.

            HABER KANADA'DAN, FOTOĞRAF TÜRKİYE'DEN!
            BBC ve The Guardian, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun koronavirüse yakalandığı haberini Türkiye'den bir fotoğrafla servis etti, tepkilerin ardından Türkiye fotoğrafı değiştirildi.

                RUSYA TODAY'DEN FOTOĞRAFLI ÇARPITMA
                Russia Today (RT), koronavirüs nedeniyle ertelenen spor müsabakalarıyla ilgili haberinde İstanbul'da oynanan Başakşehir-Kopenhag futbol maçından kare servis etti.

                TÜRK BAYRAĞININ ÖNÜNE ASYALI FOTOĞRAFI KULLANDI
                İngiliz yayın organı BBC'nin Türkçe yayın yapan sitesi; koronavirüs hakkındaki haberinde Türk bayrağı önünde bir Asyalı fotoğrafı kullandı.

                PKK KATLİAM YAPTI, VOA VE REUTERS ÜLKEMİZİ SUÇLADI
                Irak'ın Duhok kentinde PKK'lı ve bazı yerel silahlı terör örgütü mensuplarınca yapılan terör saldırısında çok sayıda sivilin hayatını kaybetti, birçoğu ise yaralandı.

                    İngiliz haber ajansı Reuters; bu haberi, "Türkiye'nin Irak'ın Dohuk ilindeki tatil köyüne düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü, 23 kişi yaralandı" şeklinde servis ederken ABD merkezli Amerika'nın Sesi VOA (Voice of America) Türkçe de, "Türkiye'nin Irak'taki hava saldırısında turistler öldü" dedi.

                    Ancak; saldırının bir terör saldırısı olduğu Irak Meclisindeki Sünni es-Siyade Koalisyonu Başkanı Hamis Hançer tarafından bizzat açıklandı.

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                    Haberler Güncel Dünya medyasında kirli operasyon: Hedeflerinde Türkiye var
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