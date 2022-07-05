İngiliz Financial Times yazarı Gideon Rachman'dan skandal analiz: Başkan Erdoğan'ı hedef aldı!

Argümanlarını sıraladıktan sonra Türkiye'nin neden NATO'dan kovulmadığını da açıklayan İngiliz yazar, "Yani NATO Türkiye olmadan daha iyi olmaz mı? Kesinlikle hayır. Türkiye'nin sınır dışı edilmesi, yasal olarak mümkün olsa bile, stratejik bir felaket olurdu. Türkiye, NATO'dan atılır ve Rusya'nın fiili bir müttefiki olursa, Ukrayna fiilen denize kıyısı olmayan bir ülke haline gelecek ve Rusya Akdeniz'in kapılarında olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

"IMF, ERDOĞAN İÇİN UTANÇ KAYNAĞI"

Pandemi sonrası dünyada yaşanan ekonomik krizi görmezden gelerek Türkiye'de yaşanan süreci Erdoğan ve iktidara bağlayarak algı operasyonu yapan İngiliz yazar, "Türkiye ekonomisinin zayıflığı diğer NATO üyesi ülkelere Erdoğan'a karşı cevap verme imkanını sağlıyor. Türkiye'de enflasyon şimdi yüzde 80 seviyelerinde ve bunda Erdoğan'ın ekonomiyi yönetememesinin de etkisi büyük. Türk Lirası son iki yılda yüzde 60 değer kaybetti. Ülke çok büyük bir krizin içinde ve IMF yardımı ile ilgili konuşmalar var. Bu 2023'te seçimlere gidecek Erdoğan için utanç olabilir" ifadelerine yer verdi.

EKONOMİ ÜZERİNDEN ŞANTAJ

Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye ekonomi üzerinden şantaj yapabileceğine dikkat çeken Rachman şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomik krizden çıkmak için Türkiye'nin yabancı ülkelerin desteğine ihtiyacı olabilir. Burada da NATO müttefikleri yardımcı olabilir. Ekonomik desteğin karşılığında Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine karşı daha mantıklı kararlar alabilir. Eğer bu kulağa İstanbul-Kapalıçarşı'da pazarlık yapmak gibi geliyorsa, öyle olsun."

Türkiye'nin göçmen ve mültecilerle ilgili rolüne de değinen Rachman, "Türkler ayrıca 3,7 milyon Suriyeli mülteciye sığınak sağladı." dedi.