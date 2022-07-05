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    • Güncel
    • 05.07.2022 13:39
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    • 05.07.2022 13:40
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    İngiliz Financial Times yazarı Gideon Rachman'dan skandal analiz: Başkan Erdoğan'ı hedef aldı!

    İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times yazarı Gideon Rachman “Erdoğan rahatsız edici fakat vazgeçilmez bir müttefik” başlıklı skandal bir yazı kaleme aldı. Rachman, kullandığı ifadelerle Türkiye'yi hukuksuz bir devlet göstermeye çalışırken Başkan Erdoğan'ın diplomatik başarısını 'şantaj' ifadesiyle itibarsızlaştırma çalıştı. Aynı gazete bir gün önce CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Başkan Erdoğan'ı şikayet ettiği röportajını yayınlamıştı.

    takvim.com.tr
    Rachman’dan skandal analiz: Başkan Erdoğan’ı hedef aldı!

    İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times'ta CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün yayınlanan röportajından sonra bugün de Başkan Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayınlandı.


    İMAMOĞLU'NUN ERDOĞAN'I ŞİKAYETİ İNGİLİZ GAZETESİNDE
    İmamoğlu, Türkiye'deki iş dünyasını Başkan Erdoğan'a karşı gazlamaya çalışırken teröre destek veren HDP'li belediyelere kayyum atanmasını örnek göstererek Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde yeniden seçilmesi halinde kendisinin görevden alınabileceğini iddia etmişti.




    TESCİLLİ BAŞKAN ERDOĞAN DÜŞMANINDAN BİR GÜN SONRA SKANDAL YAZI
    Bugün ise Başkan Erdoğan'a karşı düşmanlığı ve hakaretleri ile bilinen Gazetenin önde gelen isimlerinden Gideon Rachman, "Erdoğan rahatsız edici fakat vazgeçilmez bir müttefik" başlığını kullanarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı NATO'nun diğer üyelerine şantaj yapıyor fakat onun da bazı zayıf noktaları var" yorumunu yaptı. Rachman, kullandığı ifadelerle Türkiye'yi hukuksuz bir devlet göstermeye çalışırken Başkan Erdoğan'ın diplomatik başarısını 'şantaj' ifadesiyle itibarsızlaştırma çalıştı.

        FOTOĞRAFLAR ARASINDAKİ FARKLAR
        İmamoğlu röportajını zafer kazanmış bir fotoğrafla yayınlanan gazete, Başkan Erdoğan'ı Türk bayraklı kartlarla bir kumarbaz gibi göstererek büyük bir skandala da imza attı.

        DURUM ÇILDIRTICI AMA YÖNETİLEMEZ DEĞİL
        Yazıda terörden tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala güzellemesi yapan Rachman, Türkiye'de bağımsız yargıyı Başkan Erdoğan üzerinden hedef alıyor. Erdoğan'ın Türkiye'nin demokratik kimliğini ciddi şekilde zedelediğini iddia ederek haddini aşan Rachman, "NATO'nun Rusya'ya karşı koymasının ezici önemi göz önüne alındığında, Türkiye'yi taraf tutmak her zamankinden daha hayati. Erdoğan bunu biliyor. Ukrayna'daki savaşın kendisine verdiği avantajı kullanıyor. Durum çıldırtıcı ama yönetilemez değil. Türk lider, yeri geldiğinde pozisyon değiştirme konusunda mükemmel bir yeteneğe sahip. Diğer NATO üyelerinin de Türkiye üzerinde kullanabilecekleri bir kozları var." değerlendirmesinde bulunuyor.

        DEMİRTAŞ VE KAVALA GÜZELLEMESİ
        Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı eli kanlı Demirtaş'ı Kürt kimliğini ön plana çıkararak savunmaya çalıştı. Kavala'ya da sahip çıkan Rachman, aleyhindeki delillerin zayıf olduğunu iddia etti.

            ERDOĞAN'I PUTİN'E BENZETTİ
            Türkiye'yi Rusya'ya benzeten Erdoğan düşmanı yazar, "Muhalifleri düzmece suçlamalarla hapse atmak Vladimir Putin'in yaptığı türden bir şey. Rus ve Türk liderlerin uzun süredir yakın bir ilişkisi var." ifadelerini kullandı.

            RUSYA KREMLİN'İN DÜŞMANLARI LİSTESİNE EKLEMİŞTİ
            Daha önce çok kez Rusya'ya giden Rachman "Böylece Kremlin'in düşmanları listesinde olduğumu öğrendim" diye yazmıştı.

            Başkan Erdoğan'ın teröre destek veren ülkelere karşı yürüttüğü diplomasiyi saygıszlık olarak nitelendirerek haddini aşan Rachman, "Türkiye'nin engelleme taktikleri, varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olan NATO üyeleri olan Baltık devletlerine yönelik alaycı bir saygısızlığı yansıtıyor." dedi.

            Argümanlarını sıraladıktan sonra Türkiye'nin neden NATO'dan kovulmadığını da açıklayan İngiliz yazar, "Yani NATO Türkiye olmadan daha iyi olmaz mı? Kesinlikle hayır. Türkiye'nin sınır dışı edilmesi, yasal olarak mümkün olsa bile, stratejik bir felaket olurdu. Türkiye, NATO'dan atılır ve Rusya'nın fiili bir müttefiki olursa, Ukrayna fiilen denize kıyısı olmayan bir ülke haline gelecek ve Rusya Akdeniz'in kapılarında olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

            "IMF, ERDOĞAN İÇİN UTANÇ KAYNAĞI"
            Pandemi sonrası dünyada yaşanan ekonomik krizi görmezden gelerek Türkiye'de yaşanan süreci Erdoğan ve iktidara bağlayarak algı operasyonu yapan İngiliz yazar, "Türkiye ekonomisinin zayıflığı diğer NATO üyesi ülkelere Erdoğan'a karşı cevap verme imkanını sağlıyor. Türkiye'de enflasyon şimdi yüzde 80 seviyelerinde ve bunda Erdoğan'ın ekonomiyi yönetememesinin de etkisi büyük. Türk Lirası son iki yılda yüzde 60 değer kaybetti. Ülke çok büyük bir krizin içinde ve IMF yardımı ile ilgili konuşmalar var. Bu 2023'te seçimlere gidecek Erdoğan için utanç olabilir" ifadelerine yer verdi.

            EKONOMİ ÜZERİNDEN ŞANTAJ
            Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye ekonomi üzerinden şantaj yapabileceğine dikkat çeken Rachman şu ifadelere yer verdi:

            "Ekonomik krizden çıkmak için Türkiye'nin yabancı ülkelerin desteğine ihtiyacı olabilir. Burada da NATO müttefikleri yardımcı olabilir. Ekonomik desteğin karşılığında Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine karşı daha mantıklı kararlar alabilir. Eğer bu kulağa İstanbul-Kapalıçarşı'da pazarlık yapmak gibi geliyorsa, öyle olsun."

            Türkiye'nin göçmen ve mültecilerle ilgili rolüne de değinen Rachman, "Türkler ayrıca 3,7 milyon Suriyeli mülteciye sığınak sağladı." dedi.


            GIDEON RACHMAN KİMDİR?

            "GERÇEKTEN APTAL OLDUĞUNU DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM"
            Rachman, daha önce Twitter hesabı üzerinden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarda bulunmuştu. Erdoğan'ın o dönem yaptığı Mısır açıklamaları ile ilgili görüşlerini takipçileriyle paylaşan İngiliz Financial Times editörü, faiz lobisi ve "Mısır'daki darbenin ardında İsrail var" sözlerine gönderme yaparak; "Artık Erdoğan'ın gerçekten "aptal" (stupid) olduğunu düşünmeye başladım" dedi. Rachman, İngiliz olsa da 1963 yılında Yahudi Güney Afrikalıların oğlu olarak İngiltere'de doğduğu biliniyor. Rachman'ın amcası Ronnie Hope, The Jerusalem Post'ta haber editörüydü.

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            Haberler Güncel İngiliz Financial Times yazarı Gideon Rachman'dan skandal analiz: Başkan Erdoğan'ı hedef aldı!
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