İngiliz Financial Times yazarı Gideon Rachman'dan skandal analiz: Başkan Erdoğan'ı hedef aldı!

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times'ta CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün yayınlanan röportajından sonra bugün de Başkan Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayınlandı.
İMAMOĞLU'NUN ERDOĞAN'I ŞİKAYETİ İNGİLİZ GAZETESİNDE
İmamoğlu, Türkiye'deki iş dünyasını Başkan Erdoğan'a karşı gazlamaya çalışırken teröre destek veren HDP'li belediyelere kayyum atanmasını örnek göstererek Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde yeniden seçilmesi halinde kendisinin görevden alınabileceğini iddia etmişti.
TESCİLLİ BAŞKAN ERDOĞAN DÜŞMANINDAN BİR GÜN SONRA SKANDAL YAZI
Bugün ise Başkan Erdoğan'a karşı düşmanlığı ve hakaretleri ile bilinen Gazetenin önde gelen isimlerinden Gideon Rachman, "Erdoğan rahatsız edici fakat vazgeçilmez bir müttefik" başlığını kullanarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı NATO'nun diğer üyelerine şantaj yapıyor fakat onun da bazı zayıf noktaları var" yorumunu yaptı. Rachman, kullandığı ifadelerle Türkiye'yi hukuksuz bir devlet göstermeye çalışırken Başkan Erdoğan'ın diplomatik başarısını 'şantaj' ifadesiyle itibarsızlaştırma çalıştı.