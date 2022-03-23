Bağcılar'da Ekrem İmamoğlu'nun açılışını yaptığı Atatürk heykeli tartışma yarattı! "Atatürk'e benzemiyor"

Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı, Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tartışmalara neden oldu. Anıtı hazırlayan heykeltıraş Ziyatin Nuriev, "Ne yapılırsa yapılsın beğenen de var, tepki gösteren de var. Bunu biliyorum ve kabulleniyorum. Atatürk'ün toplumun yapısı ile ilgili hayallerine değinmek istedim" dedi. Öğretim görevlisi ve sanatçı Seydi Murat Koç ise "İzleyiciler için rölyefin etkisi algılanamayabilir. Hep alışık olunan üç boyuttan dışarı çıktığı için ve sanatçı yorumu eklendiği için yadırganmış olabilir. Bu heykele bakarken de eğitime ihtiyaç var" diye konuştu.
KİMSE ATATÜRK'E BENZETEMEDİ
Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nın açılışı, yenileme çalışmalarının ardırdan geçen yıl kasım ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yapıldı,. Daha önceki dönemde yapılan yenileme çalışmalarında Atatürk Anıtı kaldırılmış ancak meydan heykeltıraş Ziyatin Nuriev'in hazırladığı Atatürk rölyefi (kabartma) ile yeni bir anıta kavuşmuştu. 18 Mart gösterileri provası sırasında meydandaki anıt tartışmalara neden oldu. Vatandaşların birçoğu, Atatürk Anıtı'nı, Atatürk'e benzetemedi.
"EN AZINDAN ATATÜRK'E BENZETİLEBİLİRDİ"
Anıta tepki gösteren ve Bağcılar'a iş için geldiğini belirten Orkun Gümüş, "Bence anıt pek de güzel olmamış. Atatürk'e benzemiyor. Kötü buldum, daha güzel yapılabilirdi diye düşünüyorum. En azından Atatürk'e benzetilebilirdi. Emeğe de saygı duymak lazım ama beğenmedim" dedi. 15 yıldır Bağcılar'da yaşayan Servet Kazan da, "Birebir Atatürk'e benzemiyor daha önce arkada bir tane vardı o kopyası gibiydi. Şu anda burnunda, surat ifadesinde falan farklılıklar görebiliyorum. Şu anda benzettiğim biri açıkçası yok" ifadelerini kullandı. 20 yılı aşkın süredir ilçede yaşayan İsmail Çavuşoğlu ise, "Ben pek Atatürk olduğunu çıkaramadım. Baka baka benzetemedim. Beğendim, değişik bir şey olmuş ama pek benzetememişler" diye konuştu. 10 yıldır ilçede yaşayan Yusuf Uğurlu da, "Eskisi gibi güzel bulmadım. Eskisi daha güzeldi, beğenmedim" ifadelerini kullandı. Necati Ay ise anıtı beğendiğini belirterek, "Bence çok güzel olmuş. Yakışmış, ortama uymuş. Ben beğendim" dedi.