Bağcılar'da Ekrem İmamoğlu'nun açılışını yaptığı Atatürk heykeli tartışma yarattı! "Atatürk'e benzemiyor"

FİKRİNİ SÖYLEMEK HERKESİN HAKKI

Anıtı 1 yılı aşkın sürede hazırladığını ifade eden Nuriev, Atatürk ile 25 yıl öncesine dayanan birkaç çalışması daha olduğunu belirtti. Nuriev, "Ne yapılırsa yapılsın, beğenen de var, tepki gösteren de var. Bunu ben biliyorum ve kabulleniyorum çünkü fikrini söylemek herkesin hakkıdır" ifadelerini kullandı.

SANATÇI YORUMU EKLENDİĞİ İÇİN YADIRGANMIŞ OLABİLİR

Heykeli yapan heykeltıraş Ziyatin Nuriev'i tanıdığını kaydeden öğretim görevlisi ve sanatçı Seydi Murat Koç ise, "Sanatçının yaptığı işte bir tarzı var. O üslubu ve tarzı bu heykelde görebiliyoruz. Geniş omuzlu, iri ayaklı bir Atatürk görüyoruz. Ziyatin Hoca'nın işlerinde bu tarz ayakları görebilirsiniz. İzleyiciler için rölyefin etkisi algılanamayabilir. Hep alışık olan üç boyuttan dışarı çıktığı için ve sanatçı yorumu eklendiği için yadırganmış olabilir. Bu heykele bakarken de eğitime ihtiyaç var" dedi.