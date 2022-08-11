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    • 11.08.2022 18:00
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    ABD ve YPG'nin petrol hırsızlığı! Suriye petrolünün yüzde 83'ünü böyle sömürüyorlar

    Orta Doğu'yu bölerek kan döken ABD, bölgenin petrollerini terör örgüyü YPG ile beraber sömürüyor! ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgelerde yüzlerce askeri araçla petrol kaçırdığı görüntüler ortaya çıktı. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Şapka düştü kel göründü" dedi.

    ABD ve YPG’nin petrol hırsızlığı!

    ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgelerde yüzlerce askeri araçla petrol kaçırdığı görüntüler ortaya çıktı.

    YÜZLERCE ARAÇLA PETROL HIRSIZLIĞI

    Suriye Petrol Bakanlığı, ABD ve YPG/PKK'nın ülke petrolünün yüzde 83'ünü kaçırdığını duyurdu. Rus helikopteri tarafından Rakka'da çekildiği iddia edilen görüntülerde, YPG/PKK ile kirli işbirliği yürütrn ABD ordusunun yüzlerce araçla Irak'a petrol kaçırdığı görüldü. Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal eden ABD, yağmaladığı petrolü Al-Velid Sınır Kapısı'ndan Irak'taki askeri üslerine kaçak yollardan ülkeye soktuğu iddia edildi.

    Suriye'nin Haseke kentindeki yerel kaynaklar ise, 6 Ağustos'ta ABD ordusunun yağmaladığı düzinelerce petrol tankerini ülke dışına kaçırdığını ve bunun o hafta yapılan ikinci petrol sevkiyatı olduğunu duyurdu.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Temmuz'da ABD hükümetini Suriye'nin doğal kaynaklarını sürekli olarak yağmalamayı durdurmaya çağırmıştı.

    "ŞAPKA DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ"

    Konuya ilişkin Ahaber'e açıklamalarda bulunan Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, "Şapka düştü kel göründü. ABD'nin öteden beri bu tip şeyler yaptığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Tokmakoğlu, ABD'nin petrol ile ilgili bir planı olduğunu daha önce de belli etmişti. İki üç yıldır bu petrol çalma işi devam ediyor. Burada çıkarılan rafine edilmemiş petrolün rafine kaynaklarına götürüldüğü ve paraya çevirildiğini belirtti.

        "ABD ülkeyi bölmek istiyor vs. ama PKK/YPG terör örgütü ve destek verdiği halktan bütçe elde edildiği gibi bir husus ortaya çıkıyor." diyen Tokmakoğlu, "PKK/YPG ve ABD arasındaki organik bağ hiçbir şekilde affedilemez. Bunların ne demek olduğu ifade edilen görüntüler ortaya çıktı. " dedi.
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        ABD ve YPG’nin petrol hırsızlığı!
        Haberler Güncel ABD ve YPG'nin petrol hırsızlığı! Suriye petrolünün yüzde 83'ünü böyle sömürüyorlar
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