ABD ve YPG'nin petrol hırsızlığı! Suriye petrolünün yüzde 83'ünü böyle sömürüyorlar

ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgelerde yüzlerce askeri araçla petrol kaçırdığı görüntüler ortaya çıktı.
YÜZLERCE ARAÇLA PETROL HIRSIZLIĞI
Suriye Petrol Bakanlığı, ABD ve YPG/PKK'nın ülke petrolünün yüzde 83'ünü kaçırdığını duyurdu. Rus helikopteri tarafından Rakka'da çekildiği iddia edilen görüntülerde, YPG/PKK ile kirli işbirliği yürütrn ABD ordusunun yüzlerce araçla Irak'a petrol kaçırdığı görüldü. Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal eden ABD, yağmaladığı petrolü Al-Velid Sınır Kapısı'ndan Irak'taki askeri üslerine kaçak yollardan ülkeye soktuğu iddia edildi.
Suriye'nin Haseke kentindeki yerel kaynaklar ise, 6 Ağustos'ta ABD ordusunun yağmaladığı düzinelerce petrol tankerini ülke dışına kaçırdığını ve bunun o hafta yapılan ikinci petrol sevkiyatı olduğunu duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Temmuz'da ABD hükümetini Suriye'nin doğal kaynaklarını sürekli olarak yağmalamayı durdurmaya çağırmıştı.
"ŞAPKA DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ"
Konuya ilişkin Ahaber'e açıklamalarda bulunan Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, "Şapka düştü kel göründü. ABD'nin öteden beri bu tip şeyler yaptığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.