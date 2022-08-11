ABD ve YPG'nin petrol hırsızlığı! Suriye petrolünün yüzde 83'ünü böyle sömürüyorlar

Tokmakoğlu, ABD'nin petrol ile ilgili bir planı olduğunu daha önce de belli etmişti. İki üç yıldır bu petrol çalma işi devam ediyor. Burada çıkarılan rafine edilmemiş petrolün rafine kaynaklarına götürüldüğü ve paraya çevirildiğini belirtti.