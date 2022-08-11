Kadıköy'deki küfürlü tezahürat rezaletinde ifadeler ortaya çıktı: Kamu görevlisiyiz savunması

Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftar, Kadıköy'de toplanarak alkol masasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretler içeren tezahüratlarda bulunmuştu. Videosunun sosyal medyada yayınlanmasıyla vatandaşların büyük tepkisini çeken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
SAVCILIK TUTUKLAMA TALEBİNDE BULUNDU
Soruşturma kapsamında İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri CHP Meclis üyesi Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral ve polis memuru olduğu belirtilen İ.C.'yi gözaltına aldı. Gözaltındaki şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, şüpheliler Berkan Oral ve İ.C.'yi 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
FARK EDİNCE ÇEKİMİ KESTİM
Savunmasında şüpheli Berkan Oral, Avcılar Belediyesi'nde kamu görevlisi olarak çalıştığını söyledi.
Suçlamayı kabul etmeyen Oral şunları söyledi:
Maçtan önce ben alkollü bir mekanda alkol kullanıyordum. Bu arada orada bulunan Fenerbahçe taraftarları tezahürat yapıyordu. Ben de telefonumdan görüntü çekerek sosyal medya hesabımda paylaştım. Bir ara tezahüratların Cumhurbaşkanımız aleyhine olduğunu fark edince çekimi kestim. Ben kesinlikle bir tezahüratta bulunmadım.
POLİS MEMURDAN ŞARJ BAHANESİ
Diğer şüpheli polis memuru İ.C. ise yaklaşık 11 yıldır İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis olarak çalıştığını, kısa zaman içinde Şırnak'a tayini çıktığını, bu nedenle olay günü arkadaşlarıyla Kadıköy'de alkollü bir mekanda yemek yediğini, o sırada da Fenerbahçe taraftarlarının tezahürat yaptığını gördüğünü söyledi.