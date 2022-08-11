Kadıköy'deki küfürlü tezahürat rezaletinde ifadeler ortaya çıktı: Kamu görevlisiyiz savunması

FARK EDİNCE ÇEKİMİ KESTİM

Savunmasında şüpheli Berkan Oral, Avcılar Belediyesi'nde kamu görevlisi olarak çalıştığını söyledi.

Suçlamayı kabul etmeyen Oral şunları söyledi:

Maçtan önce ben alkollü bir mekanda alkol kullanıyordum. Bu arada orada bulunan Fenerbahçe taraftarları tezahürat yapıyordu. Ben de telefonumdan görüntü çekerek sosyal medya hesabımda paylaştım. Bir ara tezahüratların Cumhurbaşkanımız aleyhine olduğunu fark edince çekimi kestim. Ben kesinlikle bir tezahüratta bulunmadım.