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    • 11.08.2022 16:02
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    İstanbullular dikkat! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çalışma nedeniyle kısmen trafiğe kapatılacak

    Son dakika haberine göre Karayolları Genel Müdürlüğü, pazar gece saat 00.00 ile sabah 10.00 arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama çalışması yapılacağını ve bazı şeritlerin trafiğe kapatılacağını duyurdu.

    İstanbullular dikkat! O köprü kısmen trafiğe kapatılacak

    Karayolları Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfatlama çalışması yapılacağını açıkladı. Açıklamada, çalışmaların 13 Ağustos gece saat 24:00'te başlayıp pazar günü saat 10.00'da sona ereceği belirtildi.



    Karayolları Genel Müdürlüğü'nden çalışmaların detayları şu şekilde belirtildi: "Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar, 13.08.2022 tarihinde gece saat 24:00'te başlayacak; 14.08.2022 günü sabah saat 10.00'da tamamlanacaktır. Çalışma sürecinde, trafik kuzey yönünde (Edirne istikameti) tek şeride düşürülecek; sağdaki iki şeritte 25 mm'lik Taş Mastik Asfalt tabakası kazınıp yeni asfalt serimi saat 05:00'te tamamlanacaktır. Asfaltın soğuması süresince trafik 2 şeride çıkarılacaktır. Soğuma tamamlandıktan sonra şerit çizgileri çizilerek, saat 10:00'da köprü 4 şerit olarak yeniden trafiğe açılacaktır"
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