Milyonluk Masseratili terörist! Etkisiz hale getirilen Ulaş Alankuş'la ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

LÜKS ARAÇLARLA İŞ ADAMI GÖRÜMTÜSÜ

Aralarında terörist Alankuş'un da olduğu örgüt üyelerinin dikkat çekmemek için dünyanın en pahalı araçlarından olan Masserati marka otomobilleriyle kendilerine 'iş adamı' görüntüsü vererek Balıkesir'de lüks bir villaya yerleştiği tespit edildi. Emniyet güçleri operasyon için düğmeye bastı. Lüks villaya yapılan baskında örgütün İç Anadolu ve Marmara sözde sorumlusu O.D, Ege sözde sorumlusu G.S, O.C.S, İstanbul ve Ankara sözde sorumlusu İ.O.Y, Z.A, KGÖ Genel Sekreteri İ.A, İngiltere Sorumlusu A.S, Belçika Sorumlusu C.B. ve ev temin eden kendilerine karı-koca süsü veren Y.C. ve C.A. gözaltına alındı.

Örgüt üyelerinin hücre ev olarak kullandıkları lüks villada ve otomobillerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, şifreli bilgisayarlar, çok miktarda İngiliz sterlini, sahte pasaport yapımında kullanılan belgeler ele geçirilirken terörist Alankuş da tutuklanarak cezaevine gönderildi.