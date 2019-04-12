Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.04.2019 16:55
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 16:56

’li AK Parti'ye gönderme yapayım derken fena rezil oldu

31 Mart’ta Çanakkale Kepez Belediye Başkanı olan ’li , belediyenin kasasında bulunan parayı ve devraldığı tablosunu afiş yaptırıp belediye binasına astırdı. CHP’li , hesabından bu afişin görselini paylaşarak “AK Partili belediyeler borç batağından…” diye yazdı; fakat tuhaf olan, bir önceki dönemde de CHP’nin yönetimindeydi.

CHP’li Mahmut Tanal rezil oldu

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çanakkale'nin Kepez Belediye Başkanı olarak seçilen 'li , belediyenin kasasında bulunan toplam miktarı ve mevcut tablosunu afişe bastırarak belediye binasına astı.

Kasasında 375 bin 618 TL olduğu ifade edilen belediyenin, 4 Nisan 2019 itibarıyla toplam borcunun ise 61 milyon 825 bin 517 TL olduğu belirtildi.

'nin bir önceki dönemde de CHP'nin yönetiminde olduğundan bihaber olan ve bu afişi resmi hesabından paylaşan CHP'li ise, "AK Partili belediyeler borç batağından…" ifadesini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları ise, CHP'li Mahmut Tanal'ın AK Parti'ye saldırmak için gerçekleştirdiği bu bilinçsiz paylaşıma tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:

-"Önceki başkan CHP'liydi sayın vekil, önce bilgi sahibi olup paylaşsanız keşke. Malum, devlet yönetimi ciddiyet ister"



-"Sen de yapma bu cehaleti. Cahillerle mücadele edelim derken cehalet batağına saplanıyorsunuz. Sen bilmezsen halk bilir, salak salak kozlar veriyorsunuz. Kepez ve Çanakkale kaç dönemdir CHP'den. Demek ki sizin önceki başkan hırsızın dik alasıymış. Meclis sizin gibilerden arındırılmalı"



CHP'li Mahmut Tanal, paylaşımını sosyal medya hesabından sildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP’li Mahmut Tanal AK Parti'ye gönderme yapayım derken fena rezil oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri