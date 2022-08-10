Donald Trump'tan veryansın: ABD muz cumhuriyetidir

Trump, ifade vermek için başsavcılığa girdikten yaklaşık 1 saat sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Danışmanımın tavsiyesi üzerine ve diğer tüm sebeplerden dolayı, ABD Anayasası'nın 5. Maddesi uyarınca her vatandaşa tanınan haklar ve ayrıcalıklar kapsamında, soruları yanıtlamayı reddettim." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine kendisine, "Eğer masumsan niye 5. maddeye başvuruyorsun?" diye sorulduğunu belirten Trump, şunları kaydetti:

"Bu sorunun cevabını biliyorum ama aileniz, şirketiniz ve etrafınızdaki tüm insanlar, avukatlar, savcılar ve sahte haber medyası tarafından desteklenen siyasi güdümlü asılsız bir cadı avının hedefi haline geldiğinde, başka seçeneğiniz yok." değerlendirmesini yaptı.