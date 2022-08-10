Donald Trump'tan veryansın: ABD muz cumhuriyetidir

Eski ABD Başkanı Donald Trump, mülklerinin değerlerinin vergi beyannamelerinde yanlış gösterildiği gerekçesiyle devam eden soruşturma kapsamında ifade vermek için bu sabah New York Başsavcılığına gitti.
Sahibi olduğu Trump Tower'dan çıkarken kendisini bekleyen gazetecilere el sallayan eski Başkan, beraberindeki gizli servis ve kendi özel korumalarından oluşan geniş güvenlik ekibi ile Başsavcılığa hareket etti.
Sabah soruşturmayı yürüten New York Başsavcısı Letitia James'in ofisine ulaşan Trump'ın ifade işlemi gerçekleşti.
Trump, mülklerinin değerleri ile ilgili açılan soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği New York Başsavcılığında anayasaya dayanarak konuşmama hakkını kullanmak istediğini söyledi.
Trump, ifade vermek için başsavcılığa girdikten yaklaşık 1 saat sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Danışmanımın tavsiyesi üzerine ve diğer tüm sebeplerden dolayı, ABD Anayasası'nın 5. Maddesi uyarınca her vatandaşa tanınan haklar ve ayrıcalıklar kapsamında, soruları yanıtlamayı reddettim." ifadesini kullandı.
Bunun üzerine kendisine, "Eğer masumsan niye 5. maddeye başvuruyorsun?" diye sorulduğunu belirten Trump, şunları kaydetti:
"Bu sorunun cevabını biliyorum ama aileniz, şirketiniz ve etrafınızdaki tüm insanlar, avukatlar, savcılar ve sahte haber medyası tarafından desteklenen siyasi güdümlü asılsız bir cadı avının hedefi haline geldiğinde, başka seçeneğiniz yok." değerlendirmesini yaptı.