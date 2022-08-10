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    • 10.08.2022 19:40
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    • 10.08.2022 19:50
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    Donald Trump'tan veryansın: ABD muz cumhuriyetidir

    Yeniden ABD Başkanlığına göz kırpan Trump’ın şimdi de başı “vergi” ile dertte. Geçtiğimiz günlerde evine baskın yapılan Trump, bu kapsamda vergi kaçırma soruşturması kapsamında New York Başsavcılığında ifade verdi. Konuya dair bomba bir açıklama yapan ve ülkedeki adalet sistemini sorgulayan Trump, “ABD tarihindeki en büyük cadı avı sürüyor. Büyük şirketim ve ben her taraftan saldırıya uğruyoruz. Muz cumhuriyeti." şeklinde konuştu.

    ABD muz cumhuriyetidir

    Eski ABD Başkanı Donald Trump, mülklerinin değerlerinin vergi beyannamelerinde yanlış gösterildiği gerekçesiyle devam eden soruşturma kapsamında ifade vermek için bu sabah New York Başsavcılığına gitti.

    Sahibi olduğu Trump Tower'dan çıkarken kendisini bekleyen gazetecilere el sallayan eski Başkan, beraberindeki gizli servis ve kendi özel korumalarından oluşan geniş güvenlik ekibi ile Başsavcılığa hareket etti.

    Sabah soruşturmayı yürüten New York Başsavcısı Letitia James'in ofisine ulaşan Trump'ın ifade işlemi gerçekleşti.

    Trump, mülklerinin değerleri ile ilgili açılan soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği New York Başsavcılığında anayasaya dayanarak konuşmama hakkını kullanmak istediğini söyledi.

    Trump, ifade vermek için başsavcılığa girdikten yaklaşık 1 saat sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Danışmanımın tavsiyesi üzerine ve diğer tüm sebeplerden dolayı, ABD Anayasası'nın 5. Maddesi uyarınca her vatandaşa tanınan haklar ve ayrıcalıklar kapsamında, soruları yanıtlamayı reddettim." ifadesini kullandı.

    Bunun üzerine kendisine, "Eğer masumsan niye 5. maddeye başvuruyorsun?" diye sorulduğunu belirten Trump, şunları kaydetti:

    "Bu sorunun cevabını biliyorum ama aileniz, şirketiniz ve etrafınızdaki tüm insanlar, avukatlar, savcılar ve sahte haber medyası tarafından desteklenen siyasi güdümlü asılsız bir cadı avının hedefi haline geldiğinde, başka seçeneğiniz yok." değerlendirmesini yaptı.

        Trump, ülkedeki mevcut yönetimin ve birçok savcının tüm ahlaki ve etik sınırlarını yitirdiğini savunarak, anayasada bulunan "kendi aleyhine tanıklık etmeme hakkını" kullanmaktan başka çaresi olmadığını öne sürdü.

        MUZ CUMHURİYETİ

        "Truth Social" ismini verdiği sosyal medya uygulamasından dün gece açıklama yapan Trump, "Yarın ırkçı New York Başsavcısını göreceğim. ABD tarihindeki en büyük cadı avı sürüyor. Büyük şirketim ve ben her taraftan saldırıya uğruyoruz. Muz cumhuriyeti!" ifadesini kullanmıştı.

        ABD Anayasası'nda 5. madde (Fifth Amendment) olarak bilinen hak, kişinin kendi aleyhine olabilecek durumlarda yetkililere ifade vermeyi reddederek susma hakkını ifade ediyor.

        Hukuk uzmanları, Trump'ın ifade vermesi halinde olası hukuki ve cezai sorumluluğun kapısını açabileceğine ve söylediği her şeyin potansiyel bir cezai davada, aleyhine kullanabileceğine dikkati çekiyor.

        Ancak diğer yandan, 5. maddeye dayanarak ifade vermemesinin de aynı şekilde açılabilecek bir cezai yargılama sırasında jürinin, soruları yanıtlamaktan kaçındığı için kendisine karşı "olumsuz çıkarım" yapma ve aleyhine karar verme riskini arttırdığı kaydediliyor.

        "VERGİ" OLAYININ GEÇMİŞİ

        New York Başsavcısı Letitia James, Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin 10 yıldan fazla süredir finansal tablolara yanlış yansıtılarak vergi kaçırıldığını iddia ettiği soruşturma kapsamında Trump ve çocuklarını ifade vermeye çağırmıştı.

        Trump ve avukatları her seferinde karara itiraz etmiş, başsavcılığın istediği belgelerin kendilerinde bulunmadığını beyan etmişti.

        Uzun bir sürecin ardından iki hafta önce, New York Eyalet Temyiz Mahkemesi soruşturmayla ilgili Trump'ın mahkemeye gelerek ifade vermesi gerektiği kararını onaylamıştı.
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