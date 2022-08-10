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    • Güncel
    • 10.08.2022 20:28
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    • 10.08.2022 20:49
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    Yeni 'tosuncuk' vakası! Deterjan pazarı vurgunu ile 40 bin kişiyi hortumladılar!

    Çiftlik Bank'ın ardından şimdi de 'Deterjanpazari.com' firması ile iş yapan onlarca vatandaş mağdur olduklarını iddia etti. Deterjanpazarı.com sitesinin banyo topu yaptırarak 40 bin kişiyi dolandırdığı öğrenildi. Yüzlerce vatandaş, hak edişlerini alamadıkları için mağdur oldukları iddiasıyla Kahramankazan’daki firmanın fabrikası önünde toplandı. Öte yandan Show Tv'nin aylar önce dolandırıcı Deterjan Pazarı'nın sahibini sahte deterjanı anlayan uzman olarak para karşılığı sözde haber yaparak yayına çıkarmıştı.

    Deterjan pazarı vurgunu ile 40 bin kişiyi hortumladılar!

    Banyo topu yapmaları için insanlara hammadde satarak geri alımlarda üç katı kazanç vaat eden Deterjanpazarı Com firması, banyo toplarını satın alma üzerine bir sistem kurdu.

    MAĞDURLAR TOPLANDI

    Sisteme dahil olarak kazanç elde etmeye başlayan 40 bin üyenin bazıları, son aylarda almaları gereken ücretlerin ödemesinin yapılmadığını, ürünleri satın alan kimse olmadığını ve yetkililere ulaşamadıklarını iddia ederek Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'ndeki fabrika önünde toplandı.

    Fabrika önündeki yüzlerce vatandaş kolilere zarar vererek, yönetim ofisine çıkmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri alanda taşkınlık oluşmaması adına önlem aldı.

    PARAMIZI ALAMIYORUZ

    Fabrika önüne toplanan vatandaşlardan Seyithan Topaklı, kendisinin 40 bin, çevresinin ise toplam 200 bin lira zarara uğradığını iddia ederek, "İlk başlarda bir sıkıntı yoktu. 30 günde teslim ediyorduk, paramızı alıyorduk. Bu önce 60 güne, daha sonra 90 güne çıktı. Şu an hiçbir şekilde ne paramızı alabiliyoruz ne ürünlerimizi teslim edebiliyoruz. Bu 2 yıldır devam eden bir sistem." dedi.

        BEN BİR EŞEKLİK ETTİM

        Yaşanan olaylardan ötürü mağdur olduğunu iddia eden Remzi Ateş, kendisinin ve akrabalarının birçok sıkıntı yaşadığını, bir akrabasının sinir krizi geçirerek intihar girişiminde bulunduğunu anlattı. Ateş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

        "Ben bir eşeklik ettim, güvendim bu işe girdim. Her şeyimi yatırdım. Parmağımızdaki yüzüklere kadar sattım. Geldim Süleyman Bey'le konuştum, oturdum, ağladım önünde 'Sözüm söz, yarın paran elinde' dedi Süleyman Bey. 1 hafta sonra geldim konuşmak için, param yatmadı. Korumalarından biri 'Bugün söz paran yatacak kardeşim, Süleyman Bey kesin talimat verdi' dedi.

        DOLANDIRICI SHOW TV'DE

        Öte yandan Show Tv'nin aylar önce dolandırıcı Deterjan Pazarı'nın sahibini sahte deterjanı anlayan uzman olarak para karşılığı sözde haber yaparak yayına çıkarmıştı.
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            Haberler Güncel Yeni 'tosuncuk' vakası! Deterjan pazarı vurgunu ile 40 bin kişiyi hortumladılar!
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