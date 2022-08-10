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    • 10.08.2022 22:39
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    • 10.08.2022 22:39
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    İmzalar atıldı! Türkiye ile Slovenya arasında bilim ve teknoloji alanında iş birliği

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un huzurunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması imzalandı.

    Slovenya ile teknoloji alanında iş birliği

    Başkan Receğp Tayyip Erdoğan ve mevkidaşı Pahor'un başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

    Bu kapsamda iki ülke hükümetleri arasında daha önce mutabakata varılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması"nı tadil eden protokol Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Slovenya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Matjaz Han tarafından imzalandı.

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    Haberler Güncel İmzalar atıldı! Türkiye ile Slovenya arasında bilim ve teknoloji alanında iş birliği
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