HDP'den Maseratili terörist Ulaş Alankuş'a taziye

Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulmuştu. Operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen iki terörist, Ağrı Dağı'ndan Iğdır'a geçmek istediği sırada Bardaklı Köyü kırsalında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmüştü.
KENDİSİNE 'İŞ ADAMI' GÖRÜNTÜSÜ VERMİŞ
Teröristlerden birinin 2016 yılında dikkat çekmemek için Maserati marka lüks otomobil alıp kendisine 'iş adamı' görüntüsü vererek Balıkesir'de bir villa tutan Ulaş Alankuş olduğu belirlenmişti.
HDP KONGRELERİNDE BOY GÖSTERMİŞTİ
Teröristin HDP kongrelerine katıldığı görüntüler de ortaya çıkmış, kirli iş birliği bir kez daha gözler önüne serilmişti.