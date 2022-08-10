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    • 10.08.2022 23:14
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    HDP'den Maseratili terörist Ulaş Alankuş'a taziye

    Ağrı'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lı 2 terörist öldürülmüştü. Öldürülen teröristlerden birisinin Maserati'ye bindiği ve kendisine iş adamı süsü veren Ulaş Alankuş olduğu tespit edilmişti. Terörist Alankuş'un HDP kongrelerinde fotoğrafları çıkmıştı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin Kadıköy İlçe Teşkilatında terörist için taziye düzenlendi.

    HDP’den Maseratili teröriste taziye

    Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulmuştu. Operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen iki terörist, Ağrı Dağı'ndan Iğdır'a geçmek istediği sırada Bardaklı Köyü kırsalında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmüştü.

    KENDİSİNE 'İŞ ADAMI' GÖRÜNTÜSÜ VERMİŞ
    Teröristlerden birinin 2016 yılında dikkat çekmemek için Maserati marka lüks otomobil alıp kendisine 'iş adamı' görüntüsü vererek Balıkesir'de bir villa tutan Ulaş Alankuş olduğu belirlenmişti.

    HDP KONGRELERİNDE BOY GÖSTERMİŞTİ
    Teröristin HDP kongrelerine katıldığı görüntüler de ortaya çıkmış, kirli iş birliği bir kez daha gözler önüne serilmişti.

        TERÖRİST İÇİN TAZİYE TÖRENİ
        Alankuş için, bugün HDP'nin Kadıköy ilçe teşkilatı tarafından bir taziye töreni düzenlendi. Törene, teröristin babası ve ağabeyi ile HDP'li yöneticiler katıldı.

        ENGİN ALTAY'IN AÇIKLAMASI AKILLARA GELDİ
        CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, geçtiğimiz aylarda, ittifak ortakları HDP'yi savunduğu konuşmasında, "HDP içinde terör bağlantılı insanlar olabilir, bu durum partiyi terörist yapmaz" ifadelerini kullanmıştı.

        Altay ayrıca "Partinin kurumsal olarak terörize edilmesi doğru değil" demişti.

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