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    • Güncel
    • 10.08.2022 22:02
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    • 10.08.2022 22:02
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    Abdülhamid Han Akdeniz'deki görev yerine ulaştı

    Son dakika haberine göre Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Akdeniz'deki ilk görev yeri olan Yörükler-1 kuyusuna ulaştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'de..." ifadesini kullandı.

    Abdülhamid Han Akdeniz’deki görev yerinde

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Akdeniz'deki ilk sondajı için görev yeri Yörükler -1 kuyusuna ulaştığını bildirdi.

    Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'de..." ifadesini kullandı.

    Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

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    Haberler Güncel Abdülhamid Han Akdeniz'deki görev yerine ulaştı
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