Milyonluk Maseratili terörist! Etkisiz hale getirilen Ulaş Alankuş'la ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Terör örgütleriyle mücadele amansız bir şekilde devam ediyor.
Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.
Operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen iki terörist, Ağrı Dağı'ndan Iğdır'a geçmek istediği sırada Bardaklı Köyü kırsalında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.
PKK ELEBAŞI MURAT KARAYILAN'DAN ÖZEL TALİMATLI!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel görev verdiği teröristler olduğunu duyurdu.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTİN DAHA ÖNCE VİLLADA YAKALANAN ULAŞ ALANKUŞ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Bakan Soylu; öldürülen teröristlerden birinin 2016'da Edremit'te lüks bir villada iç savaş ve suikast planları yaparken yakalanan MLKP'nin Doğu ve Güneydoğu sözde sorumlusu Şafak kod adlı Ulaş Alankuş, diğerinin ise Ağrı Doğubayazıt kırsalında, teröristler ile girilen çatışmada ağır yaralanarak şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Emre Dokumacı'nın katili Torhildan kod adlı Fikret Tekçe olduğu ortaya çıktı.
SURUÇ'TA YARALANDI
Alankuş'un ismi ilk kez Urfa'nın Suruç ilçesinde Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaparken meydana gelen patlamada duyulmuştu. 32 kişinin hayatını kaybettiği patlamada ayağından yaralanan terörist Alankuş, patlamadan 3 ay sonra Edremit'te lüks bir villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.