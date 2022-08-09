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    • 09.08.2022 11:36
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    Başkan Erdoğan'dan kritik kabul: Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor Türkiye'ye geliyor

    Son dakika haberi! İletişim Başkanlığı, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un, yarın Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan’dan kritik kabul! Yarın Ankara’ya geliyor

    İletişim Başkanlığı, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un, yarın Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.


    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 9- 11 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

    13'üncü Büyükelçiler Konferansı'na katılarak hitapta bulunacak konuk Cumhurbaşkanı, 10 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

        ELE ALINACAK KONULAR BELLİ OLDU
        Görüşmelerde; Türkiye- Slovenya ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.


        Slovenya ile ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ile Balkanlar başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.

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