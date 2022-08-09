Başkan Erdoğan'dan kritik kabul: Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor Türkiye'ye geliyor



Slovenya ile ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ile Balkanlar başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.

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