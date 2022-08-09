Başkan Erdoğan'dan kritik kabul: Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanlığı, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un, yarın Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 9- 11 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
13'üncü Büyükelçiler Konferansı'na katılarak hitapta bulunacak konuk Cumhurbaşkanı, 10 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.