Cemal Enginyurt'un saldırdığı Latif Şimşek'e Başkan Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu

Gazeteci Latif Şimşek, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un saldırısaına maruz kaldı. Stüdyoda gerçekleşen saldırıda yayın kesilirken, Enginyurt daha sonra korumasına emir verip Şimşek'i darp ettirdi. Şimşek'in yaralı kurtulduğu saldırı tepkilere neden oldu.

KORUMANIN DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Gazeteci Şimşek'in suç duyurusunda bulunduğu Enginyurt hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Gözaltına alınan Enginyurt'un koruması Emrah Topal'ın ise sabıkası kabarık çıktı.