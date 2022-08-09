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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 09.08.2022 16:22
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    • 09.08.2022 16:53
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    Cemal Enginyurt'un saldırdığı Latif Şimşek'e Başkan Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu

    6'lı masanın küçük ortaklarından Demokrat Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt katıldığı canlı yayında koruması Emrah Topal ile birlikte gazeteci Latif Şimşek'e saldırdı. Enginyurt'a duyarlı çevrelerden tepki gelirken, 6'lı masa ortaklarının sessizliği dikkat çekti. Başkan Erdoğan da yaşanan çirkin olay nedeniyle Latif Şimşek'i yalnız bırakmadı. Telefonla ulaştığı Şimşek'e geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, sürecin takipçisi olacağını söyledi.

    Şimşek’e Başkan Erdoğan’dan geçmiş olsun telefonu

    Gazeteci Latif Şimşek, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un saldırısaına maruz kaldı. Stüdyoda gerçekleşen saldırıda yayın kesilirken, Enginyurt daha sonra korumasına emir verip Şimşek'i darp ettirdi. Şimşek'in yaralı kurtulduğu saldırı tepkilere neden oldu.

    KORUMANIN DOSYASI KABARIK ÇIKTI
    Gazeteci Şimşek'in suç duyurusunda bulunduğu Enginyurt hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Gözaltına alınan Enginyurt'un koruması Emrah Topal'ın ise sabıkası kabarık çıktı.

    Saldırganın, "kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

    ERDOĞAN'DAN DESTEK TELEFONU
    Enginyurt'a tepki üstüne tepki gelirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Latif Şimşek'i yalnız bırakmadı. Şimşek'e telefonla ulaşan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, sürecin takipçisi olacağını söyledi.

        TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
        Şimşek, Erdoğan'ın desteğini sosyal medya hesabından paylaştı.

        Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aradı. Geçmiş olsun dileklerini ileterek, sürecin takipçisi olacağını belirttiler. Şükranlarımı arz ediyorum.

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