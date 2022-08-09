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    • 10.08.2022 09:39
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    SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santralinde incelemelerde bulundu

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde incelemelerde bulundu. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel bölgedeki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan Akkuyu’ya ziyaret!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde incelemelerde bulundu. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel bölgedeki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

    "Başkan Erdoğan Abdülhamid Han sondaj gemisini ilk görev yerine uğurladıktan sonra Akkuyu NGS'de de incelemelerde bulunuyor. Başkan Erdoğan Soçi dönüşü uçakta gazetecilere Akkuyu'da inceleme yapacağını söylemişti. Bugün de o incelemeleri gerçekleştiriyor. Akkuyu NGS'de de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son yıllarda yaşanan enerji krizleri nedeniyle elektrik fiyatlarında büyük artış yaşandı. Türkiye böyle bir dönemde ilk nükleer güç santralini hizmete almaya hazırlanıyor. Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu yani Ankara ve İzmir'in ihtiyacını tek başına karşılayacak. Başkan Erdoapn da bu çalışmalar hakkında bilgi almak ve aynı zamanda sahada incelemelerde bulunmak üzere Akkuyu'da."

    Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katılan Erdoğan, daha sonra helikopterle, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'ye geçti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

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