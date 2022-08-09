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    • Güncel
    • 09.08.2022 16:15
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    • 09.08.2022 16:16
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    MSB duyurdu: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Saldırı girişimindeki PKK’lılar artık yok!

    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "SALDIRI GİRİŞİMLERİ KARŞILIKSIZ BIRAKILMADI IRAKILMAYACAK"
    "Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!
    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

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