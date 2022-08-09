MSB duyurdu: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"SALDIRI GİRİŞİMLERİ KARŞILIKSIZ BIRAKILMADI IRAKILMAYACAK"
"Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."