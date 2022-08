Bakan Soylu'dan 13. Büyükelçiler Konferansı'nda flaş açıklamalar: "Terör örgütünü birbirleriyle konuşamaz hale getirdik"

YURT İÇİNDE TERÖR OPERASYONLARI

Daha önce PKK'lı teröristlerin cirit attığı Cudi'de bahar havası estiğine dikkat çeken Bakan Soylu, "Şu ana kadar şunu söylemek isterim; girilmeyen her yere girmeye çalışıyor, her yerde üst bölgesi yapmaya çalışıyor, her yerde terör örgütüne nefes aldırmamaya çalışıyoruz. Geçen hafta vatandaşlarımızla birlikte Cudi'deydik. Terör örgütünün 1500-2 bin teröristinin istediğini yapabildiği, oradan her yeri baskı altına aldığı Cudi'de hakikaten bir şenlik içerisindeydik. Bu işler kolay değil. Terörle mücadele ve teröristle mücadelede bu konuyu hemen bir noktaya taşıyabilmenin de kolay olmadığını söylemek isterim." dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Sayın Bakanım, kıymetli büyükelçiler aslında orta yaşta olan bizim gibiler 21. yüzyılın tarifini hiç böyle yapmamışlardı. Bir AB heyecanı tüm dünyayı sarmıştı. Eğer olabilirse Doğu-Batı arasındaki farklar eriyip gidecekti. Önümüzde 4 tane büyük problem var. Küresel aktörlerin yetişemediği ve iflas ettiği 4 problem. Pandemi süreci ve etkileri, Göç, enerji krizi, dördüncüsü ekonomi.

Pandemi sürecini gördük. Elindeki aşıyı paylaşamayanları, çaresiz DSÖ'yle karşı karşıya kaldık. Başka ülkelerin maskelerine el koymak zorunda kalan ülkelerle karşı karşıya kaldık.