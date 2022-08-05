CHP’li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz'dan sınav hırsızlığı itirafı: 2010'da soruları aldım full çektim





Yemin ediyorum sınavda gözlerim fal taşı gibi açıldı. 2 tane mantık sorusu çıktı. Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım. O ders sayesinde oldu. 40 sene sonra mantık sorusu çıkacağı bilgisi birilerine nasıl ulaştıysa, işte bugün de aynı şey hâlâ yaşanıyor" dedi.



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Hem Gaziemir, hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Zenginobuz'un itirafı, gündem yarattı. AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Bu bir itiraftır. Dershanenin adı ne? Kul hakkı yemiş, gençlerden özür dilesin" diyerek istifaya çağırdı. Bu konuda henüz bir işlem yapılmadı.