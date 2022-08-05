Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.08.2022 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.08.2022 06:59
    ABONE OL

    CHP’li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz'dan sınav hırsızlığı itirafı: 2010'da soruları aldım full çektim

    Son dakika haberi! CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Zenginobuz 2010'daki üniversite sınavında yaşanan hırsızlığı itiraf etti. Zengibozu, "2010’da arkadaşlarım beni dershanede bir ek derse çağırdı. Ben kaçak öğrenci olarak gittim. İyi ki de gitmişim. Orada gösterdikleri sorular, girdiğim üniversite sınavında çıktı." dedi.

    2010’da soruları aldım full çektim

    İzmir'de önceki gün yapılan Gaziemir Belediye Meclis Toplantısı'nda konuşan Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz adeta itiraf gibi bir açıklamada bulundu.

    Zenginobuz, 2010'daki üniversite sınavına sayılı günler kala arkadaşının daveti ile gittiği dershaneden aldığı sorularla matematikten full çektiğini söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, Zenginobuz meclisteki konuşmasında, "Geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS sınavında yine bir çocuk oyunu gibi bir şey yaşadık. ÖSYM Başkanı görevden alındı. Biz bunu ilk kez yaşamıyoruz. Benim girdiğim 2010'daki üniversite sınavında da benzer bir şey yaşamıştık.

    O zaman da bir dershane son anda ek ders koydu. Arkadaşlarım bana gelip, 'Bizim dershane mantık sorularıyla ile ilgili ders koydu. Gitsek mi gitmesek mi?' dedi. Gitmeye karar verdik. Arkadaşlarım sağolsun beni de çağırdı.

        Ben de kaçak öğrenci olarak gittim. Ben de 'Bir bilgi bir bilgidir' deyip gittim. 'Mantık soruları 35-40 senedir çıkmıyor' dediler. Bizim dershane bu bilgiyi vermemişti. İyi ki son anda gitmişim.



        Yemin ediyorum sınavda gözlerim fal taşı gibi açıldı. 2 tane mantık sorusu çıktı. Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım. O ders sayesinde oldu. 40 sene sonra mantık sorusu çıkacağı bilgisi birilerine nasıl ulaştıysa, işte bugün de aynı şey hâlâ yaşanıyor"         dedi.


        İSTİFA ETSİN
        Hem Gaziemir, hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Zenginobuz'un itirafı, gündem yarattı. AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Bu bir itiraftır. Dershanenin adı ne? Kul hakkı yemiş, gençlerden özür dilesin" diyerek istifaya çağırdı. Bu konuda henüz bir işlem yapılmadı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        2010’da soruları aldım full çektim
        Haberler Güncel CHP’li Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz'dan sınav hırsızlığı itirafı: 2010'da soruları aldım full çektim
            SON DAKİKA