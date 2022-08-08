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    • 08.08.2022 08:17
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    HAVA DURUMU | İstanbul'da sağanak yağış! Meteoroloji 11 il için sarı kodlu alarm verdi

    Son dakika haberi! Yurtta bazı illerde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Giresun'da heyelan ve su taşkınları meydana geldi. Uşak ve Afyonkarahisar'da da caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı. Sabah saatlerinde ise İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 il için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu alarm!

    Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Karadere, Çakırlı, Çengel ve Küçükgeriş köylerinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda bazı yerleşim yerlerinde su taşkınları ve heyelan meydana geldi.

    Aşırı yağışlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne doğrudan yapılan ihbarlarda 9 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye 2 arama kurtarma aracı, 4 arama ve kurtarma personeli ile 7 kişilik AFAD gönüllü ekibi sevk edildi.

    KEŞAP-KARABULDUK KARA YOLU ÇİFT TARAFLI ULAŞIMA KAPANDI
    Aşırı yağışlar nedeniyle araçlar trafikte ilerlemede zorluk çekti. Yağışın etkisini kaybettiği bölgede Vali Enver Ünlü'nün talimatları ve koordinasyonu altında gerekli tedbirlerin alındığı, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı ise 2 AFAD ekibinin bölgede hazır olarak bekletildiği belirtilen Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

    "İlk etapta yapılan çalışmalar sonucunda AFAD ekiplerimizce, Keşap ilçesi Karadere köyünde bahçede mahsur kalan baba-oğul, bulunduğu bölgeden alınıp güvenli bir yere nakledilmiştir. Aynı köyde evlerinin etrafından gelen sulardan endişe eden 6 vatandaşımız yardım talebinde bulunmuş, yağışın etkisini kaybetmesi üzerine yardım taleplerini geri çekmişleridir. Keşap ilçesi Küçükgeriş köyünde mahsur kalan 1 vatandaşımız kurtarılmıştır. Keşap - Karabulduk kara yolu, meydana gelen heyelandan dolayı çift taraflı olarak ulaşıma kapanmış olup Karayolu ekiplerince yol açma çalışmalarına başlanılmıştır. Keşap ilçesi ve çevresinde meydana gelen heyelanlardan dolayı köy ve mahalle yolları kapanmış olup, Özel İdare ekiplerince yol açma çalışmalarına başlanmıştır."

        UŞAK'TA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
        Sağanak Uşak'ta da etkisini gösterdi. Kentte akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinde kalan bazı araçlar, polisler ve vatandaşlar tarafından itilerek çıkartıldı. Kent merkezindeki bazı iş yerlerini de su bastı.

        SELÇUKLU KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI
        Ayrıca, Uşak-Ankara kara yolundaki Selçuklu Köprülü Kavşağı su birikmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Trafik bir süre polis kontrolünde yan yollardan sağlandı. Kavşak, suyun tahliyesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

        AFYONKARAHİSAR'DA İŞ YERLERİ SUYLA DOLDU
        Afyonkarahisar merkezi ile Sandıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Aşırı yağış nedeniyle trafikte kazalar ve aksamalar yaşandı. Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı, çalışanlar suyu tahliye etti.

            İSTANBUL'DA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
            Sabah saatlerinde ise İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.


            BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
            Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Osmaniye, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Adana ve Erzurum'un kuzey, Hatay'ın kıyı, K. Maraş'ın batı, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            YURT GENELİNDE HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
            Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

            KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
            Yağışların, öğle saatlerinden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

            KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
            Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

            BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
            MARMARA
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

            EDİRNE °C, 35°C
            Parçalı bulutlu

                İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KIRKLARELİ °C, 32°C
                Parçalı bulutlu

                KOCAELİ °C, 34°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                EGE
                Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri ile Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

                AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

                DENİZLİ °C, 34°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

                İZMİR °C, 34°C
                Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

                MANİSA °C, 36°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

                AKDENİZ
                Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz genelinin iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

                ADANA °C, 35°C
                Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ANTALYA °C, 29°C
                Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

                HATAY °C, 29°C
                Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ISPARTA °C, 32°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

                İÇ ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                ANKARA °C, 32°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ESKİŞEHİR °C, 31°C
                Parçalı ve az bulutlu

                KONYA °C, 32°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SİVAS °C, 31°C
                Parçalı ve az bulutlu

                BATI KARADENİZ
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                BOLU °C, 27°C
                Parçalı ve az bulutlu

                DÜZCE °C, 31°C
                Parçalı ve az bulutlu

                KASTAMONU °C, 32°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SİNOP °C, 30°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                AMASYA °C, 33°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ÇORUM °C, 31°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SAMSUN °C, 30°C
                Parçalı ve az bulutlu

                TRABZON °C, 28°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Iğdır ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ERZURUM °C, 30°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KARS °C, 27°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                MALATYA °C, 37°C
                Az bulutlu ve açık

                VAN °C, 31°C
                Az bulutlu ve açık

                    GÜNEYDOĞU ANADOLU
                    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                    DİYARBAKIR °C, 38°C
                    Az bulutlu ve açık

                    GAZİANTEP °C, 36°C
                    Az bulutlu ve açık

                    SİİRT °C, 37°C
                    Az bulutlu ve açık

                    ŞANLIURFA °C, 40°C
                    Az bulutlu ve açık

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | İstanbul'da sağanak yağış! Meteoroloji 11 il için sarı kodlu alarm verdi
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