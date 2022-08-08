Maganda İETT şoföründen pişkin savunma: Doğun günü kutluyorlardı

Bir diğerinin ise kolu cama sert bir şekilde çarpınca otobüsün camı kırıldı. Şikayet üzerine savcılık şoförün kimliğini tespit etti.

Hakkında "kasten yaralama", "görevi kötüye kullanma", "mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatılan şoför Özcan A. ise ilginç bir savunmaya imza attı.

Sabah'taki bilgilere göre otobüse 15 kişilik bir grubun bindiğini söyleyen şoför, "Birinin doğum gününü kutluyorlardı. Hepsi ayaktaydı ve maske de takmamışlardı. Sessiz olmaları için uyardım. Beni hiç önemsemediler. Doğum günü kutladıkları için bir yere tutunmuyorlardı. Sete hızlı girmemek için frene bastığımda 1-2 kişi yere düştü" dedi.

Yolcuların düşmesinin kendi ani freni değil de doğum günü kutlaması olduğunu öne süren otobüs şoförüyle ilgili soruşturmada savcılığın vereceği karar merak konusu.