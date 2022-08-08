Maganda İETT şoföründen pişkin savunma: Doğun günü kutluyorlardı

Geçtiğimiz yıl bir İETT şoförü yolculara kızıp ani fren yapınca yolcular çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandı.
Korkunç olay geçtiğimiz yıl Kasım ayında İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Mustafa A. bir arkadaşının sergisine katıldıktan sonra akşam saatlerinde Üsküdar'dan İETT'ye bağlı 12A hat numaralı özel halk otobüsüne bindi.
"SUSUN LAN KAFAMIZ ŞİŞTİ, SİZİ Mİ DİNLEYECEĞİZ"
Otobüs dolu ve çok sayıda yolcu ayaktaydı. Bir süre sonra şoför yolculara doğru bağırarak, "Susun lan kafamız şişti, sizi mi dinleyeceğiz" dedi. Maskeleri takılı olmasına rağmen uyarılarda bulundu.
"YOLCULARA DERS VERMEK İÇİN YAPTI, OTOBÜSÜ SİLAH OLARAK KULLANDI"
Yolculara adeta terör estiren şoför Kadıköy'e giderken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin olduğu noktada önünde 20 metre kadar mesafede bir araç varken ani fren yaptı.
Mustafa A. dilekçesinde, "öfkeli olduğu için yolculara ders vermek ve yaralama kastı ile yaptı, otobüsü de silah olarak kullandı" dedi.