Başkan Recep Tayyip Erdoğan cemevinde Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle buluşacak: "Bu ziyaret bize güç veriyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret ederek Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle iftar yapacak.
Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
İşte Öz'ün açıklamalarından satır başları;
Muharrem ayının içerisindeyiz. Bugün Muharrem'in 10. günü... Hz. Hüseyin'in şehit edildiği gün. Bu ziyaretin bugün olmasının bir anlamı var. Birkaç gündür bazı karanlık odaklar cemevlerine karşı saldırılar düzenlediler. Bu saldırganlar yakalandı ama arkasında kimler var, kimler bu saldırılardan medet umuyor?
"BU ZİYARET BİZE GÜÇ VERİYOR"
Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle olayların olduğu günlerde bizi ziyaret etmesi, bir cemevini ziyaret etmesi bize güç veriyor. Bu birliğimizin ve beraberliğimizin pekişmesi anlamına da geliyor.