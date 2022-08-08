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    • 08.08.2022 17:47
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan cemevinde Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle buluşacak: "Bu ziyaret bize güç veriyor"

    Cemevlerine yönelik birtakım kirli odakların sistematik provokasyonunun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da cemevi ziyaretinde bulunarak Muharrem iftarına katılacak. Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin "Bu ziyaret çok önemli bize güç veriyor" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan cemevi ziyareti!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret ederek Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle iftar yapacak.



    Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.




    İşte Öz'ün açıklamalarından satır başları;

    Muharrem ayının içerisindeyiz. Bugün Muharrem'in 10. günü... Hz. Hüseyin'in şehit edildiği gün. Bu ziyaretin bugün olmasının bir anlamı var. Birkaç gündür bazı karanlık odaklar cemevlerine karşı saldırılar düzenlediler. Bu saldırganlar yakalandı ama arkasında kimler var, kimler bu saldırılardan medet umuyor?



    "BU ZİYARET BİZE GÜÇ VERİYOR"
    Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle olayların olduğu günlerde bizi ziyaret etmesi, bir cemevini ziyaret etmesi bize güç veriyor. Bu birliğimizin ve beraberliğimizin pekişmesi anlamına da geliyor.




        "DAHA ÇOK KENETLENİRİZ"
        Bu saldırılar bizim birliğimizi bozamaz, daha çok kenetleniriz. Alevi toplumu bu provokasyonlara gelmez.



        Geçtiğimiz günlerde de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ne ziyarette bulunmuştu.
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        Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan cemevinde Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle buluşacak: "Bu ziyaret bize güç veriyor"
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