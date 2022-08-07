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    • 07.08.2022 10:10
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    Mardin'de Eren Abluka-31 Operasyonu başlatıldı: 528 personel katılıyor!

    Son dakika haberine göre, emniyet güçlerinin terörle mücadelesi aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 528 personelin katılımıyla Eren Abluka-31 Operasyonu başlatıldığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mardin’de teröre ’Eren’ darbesi!

    Mardin'de, 528 personelin katılımıyla Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç operasyonu başlatıldı.

    İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de, "Eren Abluka-31 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

    528 PERSONEL 44 OPERASYONEL TİM
    Açıklamada, operasyonda İl Jandarma Komutanlığınca, 528 jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 44 operasyonel timin görev aldığı aktarıldı.

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