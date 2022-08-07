AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracının durdurulmasından CHP'nin siyasi operasyonu çıktı!

Yapılan idari soruşturmada, polis memurunun vekilin kimliğini görmesine rağmen aracı uzun süre beklettiği, hakkında soruşturma açılınca da CHP'li Ali Mahir Başarır ile telefon görüşmeleri yaptıktan sonra usulsüz kaydedilen görüntülerin Başarır aracılığıyla bir ay sonra servis edildiği ortaya çıktı.
Günlerce kamuoyunda tartışılan AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'ın makam aracının durdurulduktan sonra yaşananlarla ilgili ortaya çıkan yeni bilgilere ulaşıldı. Olay, 18 Temmuz 2021 tarihinde AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'ın makam aracı Mersin Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 trafik polisi tarafından durduruldu. Milletvekiline net bir açıklama yapılmadan aracının uzun süre bekletilmesi üzerine sinirler gerildi. AK Partili Yılmaz ile polis ekibinin şefi Muharrem Aydoğan arasında tansiyon yükseldi, tartışma meydana geldi.
CHP'Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Olaydan 1 gün sonra 19 Temmuz 2021'de, 2 polis hakkında disiplin soruşturması başlatıldı ve polisler soruşturmanın selameti açısından açığa alındı. Olaya ilişkin usulsüz şekilde kaydedilen görüntüler ise soruşturma devam ederken, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tarafından 22 Ağustos 2021 tarihinde sosyal medyada paylaşıldı.