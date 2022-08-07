CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş’tan ekmeğe zam çalışanlara asgari
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde halk ekmeğe zam yapıldığını duyurmuştu. Açıklamanın ardından tepki üstüne tepki yağmıştı. Çünkü daha geçtiğimiz Ramazan Bayramı sonrasında yüzde 50 zam yapılmıştı. Tüm bu yaşananlara rağmen ise Halk Ekmek'te çalışan işçilerin zammı asgari ücrette kalıp hatta ikramiye sayıları 4'ten 2'ye düşürüldü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş; 2 Türk lirası olan halk ekmeğin 3 Türk lirasından satışa sunulacağını açıkladı. Halk ekmeğe yüzde 50 zam yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına asgari ücret verirken, 150 kişiden oluşan Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş yöneticilerine Ramazan Bayramı sonrasında yüzde 50 zam yaptığı ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek'te çalışan işçilerin ikramiye sayıları 4'ten 2'ye düşürdüğü öğrenildi.
Vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmeğe yüzde 50 zam yapmasını eleştirdi:
Ahmet Can Zeyrek adlı vatandaş; "Belediye yetkilileri halkın yanında olduğunu iddia ediyorlar ama eskiden halk ekmek çok lezzetli olurdu. Ulaşımı kolay ve kaliteli olurdu. Şimdi tadı tuzu yok ve şimdi halk ekmek büfelerine ekmekler çok geç geliyor. En temel ihtiyacımız olan ekmeğe bile ulaşmakta güçlükler yaşıyoruz. Büfelerde uzun kuyruklar saatlerce bekleme var." şeklinde konuştu.
Çoğu zaman ekmek içleri pişmemiş hamur halde aldıklarını dile getiren Ayşe Bakır, "Ekmeğin ne zaman geleceğini kestirmek çok zor hep gecikmeli geliyor. Uzun kuyruklar oluşuyor. İnsanın aklına bu kuyrukları bilinçli bekletip algı yapıldığı geliyor... Bekleyen insanlar içinde lanet edip bırakıp gidenler oluyo, eski tadı eski lezzeti ve beklememeyi adeta özlettiler." dedi.
Vatandaşlardan Nuh Yağcı; "Adı Halk Ekmek olan halk kuruluşunun ekmeğe yüzde 50 zammı olmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi zam yapmadan da bu tezgahı döndürebilirdi. Gücünüz dar gelirliye yetiyor Mansur bey. Eskiden Halk ekmek hem lezzetli hem ucuzdu şimdi hem pahalı hem kalitesi bozuldu. Vatandaşın temel ihtiyacı olan ekmekten elinizi çekin." ifadelerini kullandı.
Bir başka vatandaş Nurten Gücel ise; "İnsanları büfe önlerinde ekmeği geç getirerek sıraya mahkum etmek, aç insanlar algısı yapılması çok çirkin ve yanlış. Bekleyen insanların çoğu yaşlı zaman zaman fenalık geçirenler oluyor. Benzine mazota indirim yapılıyor, ekmeğe zam geliyor. İnsanların ekmeği ile resmen oyun oynanıyor seçimleri iple çekiyorum." açıklamasında bulundu.
Yıllardır sorunsuz hizmet veren halk ekmeğin son zamanlarda kalite ve lezzetinin bozulduğunu dile getiren Ekrem Yılmaz, "Halk ekmeğin ucuz olması gerekirken ekmeği daha pahalı alıyoruz. Uzun süre sıra bekliyoruz ekmek gelmiyor. Sorsanız vatandaşın yanındalar en temel ihtiyacımız olan ekmek'te bile bizim yanımızda değiller." şeklinde konuştu.