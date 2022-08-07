CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş’tan ekmeğe zam çalışanlara asgari

Bir başka vatandaş Nurten Gücel ise; "İnsanları büfe önlerinde ekmeği geç getirerek sıraya mahkum etmek, aç insanlar algısı yapılması çok çirkin ve yanlış. Bekleyen insanların çoğu yaşlı zaman zaman fenalık geçirenler oluyor. Benzine mazota indirim yapılıyor, ekmeğe zam geliyor. İnsanların ekmeği ile resmen oyun oynanıyor seçimleri iple çekiyorum." açıklamasında bulundu.

Yıllardır sorunsuz hizmet veren halk ekmeğin son zamanlarda kalite ve lezzetinin bozulduğunu dile getiren Ekrem Yılmaz, "Halk ekmeğin ucuz olması gerekirken ekmeği daha pahalı alıyoruz. Uzun süre sıra bekliyoruz ekmek gelmiyor. Sorsanız vatandaşın yanındalar en temel ihtiyacımız olan ekmek'te bile bizim yanımızda değiller." şeklinde konuştu.