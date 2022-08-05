Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.08.2022 16:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.08.2022 16:41
    ABONE OL

    Mansur Yavaş'tan Ankara'da yine zam! 3 yılda ekmeğe yüzde 428 zam

    Son dakika haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi halk ekmeğin fiyatını 2 liradan 3 liraya çıkardı. Yüzde 50'lik bu zamla beraber Mansur Yavaş döneminde ekmeğin fiyatı 5'inci kez artarken, toplamda yüzde 428 oranında zam gelmiş oldu.

    Mansur Yavaş’tan 3 yılda ekmeğe yüzde 428 zam

    Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş; 2 TL olan halk ekmeğin 3 TL'den satışa sunulacağını açıkladı.

    Ankara Halk Ekmek tarafından yapılan açıklamada; "250 gram normal ekmeğimiz 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününden itibaren 3 TL'den satışa sunulacaktır" denildi.

    EKMEĞİN FİYATI 5 DEFA YÜKSELDİ
    Mansur Yavaş, başkan seçildikten sonra halk ekmeğe 5 kez zam yaptı. Yavaş'ın, göreve geldiğinde 0,70 kuruş olan ekmeğin fiyatı 3 TL'ye yükseldi. Yavaş'ın, göreve geldikten bu yana ekmeğin fiyatına yüzde 428,5 zam yaptığı bildirildi.

    AK PARTİ DÖNEMİ:
    31 Mart 2019:     70 kuruş

    MANSUR YAVAŞ DÖNEMİ:
    7 Ocak 2020:     90 kuruş
    1 Temmuz 2020: 1 lira
    4 Ocak 2021: 1 lira 25 kuruş
    2 Mart 2022: 2 lira
    8 Ağustos 2022: 3 lira

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Karayılan’ın talimat verdiği teröristler avlandı!
    Haberler Güncel Mansur Yavaş'tan Ankara'da yine zam! 3 yılda ekmeğe yüzde 428 zam
        SON DAKİKA