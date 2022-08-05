Mansur Yavaş'tan Ankara'da yine zam! 3 yılda ekmeğe yüzde 428 zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş; 2 TL olan halk ekmeğin 3 TL'den satışa sunulacağını açıkladı.

Ankara Halk Ekmek tarafından yapılan açıklamada; "250 gram normal ekmeğimiz 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününden itibaren 3 TL'den satışa sunulacaktır" denildi.

EKMEĞİN FİYATI 5 DEFA YÜKSELDİ

Mansur Yavaş, başkan seçildikten sonra halk ekmeğe 5 kez zam yaptı. Yavaş'ın, göreve geldiğinde 0,70 kuruş olan ekmeğin fiyatı 3 TL'ye yükseldi. Yavaş'ın, göreve geldikten bu yana ekmeğin fiyatına yüzde 428,5 zam yaptığı bildirildi.

AK PARTİ DÖNEMİ:

31 Mart 2019: 70 kuruş



MANSUR YAVAŞ DÖNEMİ:

7 Ocak 2020: 90 kuruş

1 Temmuz 2020: 1 lira

4 Ocak 2021: 1 lira 25 kuruş

2 Mart 2022: 2 lira

8 Ağustos 2022: 3 lira