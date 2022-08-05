Son dakika: Yunanistan'ı karıştıran casus yazılım skandalı! İstihbarat Teşkilatı Başkanı istifa etti! Miçotakis'in yeğenin de adı geçiyor

Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) başkanı Panagiotis Kontoleon, ülkesinde yaşanan casusluk skandalı sonrası bugün istifa etti. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, istihbarat şefi Kontoleon'un istifa dilekçesinin kabul edildiği duyuruldu.
Kontoleon'un yerine Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in getirileceği öğrenildi.
MUHALEFET LİDERİ ŞİKAYETTE BULUNDU: TELEFONUM İZLENİYOR
Peki komşuyu sarsan casusluk skandalının arkasında ne var? Olay muhalefet partilerinden Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) lideri Nikos Androulakis'in cep telefonunda casus bir yazılım olduğunu keşfedip şikayette bulunmasıyla başladı.
Yunanistan'daki üçüncü büyük siyasi partinin lideri ve aynı zamanda Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olan Nikos Androulakis, 26 Temmuz'da Atina'daki adliyeden ayrılırken basına verdiği demeçte, "Birkaç gün önce Avrupa Parlamentosu tarafından cep telefonumun Predator casus yazılımıyla izlendiği konusunda bilgilendirildim. Bu tür hastalıklı uygulamaların arkasına gizlenenleri ortaya çıkarmak benim kişisel bir meselem değil, demokratik görevim." ifadelerini kullandı.
'İSTİHBARAT İTİRAF ETTİ' İDDİASI
Söz konusu olay Yunan parlamentosuna taşındı. İddialara göre basına kapalı yapılan oturumda istihbarat servisi 'Thanasis Koukaki' isimli bir gazetecinin telefonunun takip edildiğini itiraf etti. Ancak bu iddialar doğrulanamadı.