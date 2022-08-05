Son dakika: Yunanistan'ı karıştıran casus yazılım skandalı! İstihbarat Teşkilatı Başkanı istifa etti! Miçotakis'in yeğenin de adı geçiyor

Yunanistan'daki üçüncü büyük siyasi partinin lideri ve aynı zamanda Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olan Nikos Androulakis, 26 Temmuz'da Atina'daki adliyeden ayrılırken basına verdiği demeçte, "Birkaç gün önce Avrupa Parlamentosu tarafından cep telefonumun Predator casus yazılımıyla izlendiği konusunda bilgilendirildim. Bu tür hastalıklı uygulamaların arkasına gizlenenleri ortaya çıkarmak benim kişisel bir meselem değil, demokratik görevim." ifadelerini kullandı.

'İSTİHBARAT İTİRAF ETTİ' İDDİASI

Söz konusu olay Yunan parlamentosuna taşındı. İddialara göre basına kapalı yapılan oturumda istihbarat servisi 'Thanasis Koukaki' isimli bir gazetecinin telefonunun takip edildiğini itiraf etti. Ancak bu iddialar doğrulanamadı.