Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri! Kardak’a Türk bayrağını diken de var 200 bin saatle seyir alan da...

Ancak 13 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi. Buna göre, Genelkurmay Başkanının yaş haddinin, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı onayı ile uzatılabilmesine olanak sağlandı.

YAŞ kararları kapsamında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatılan Orgeneral Yaşar Güler, 1990'dan sonra dört yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim oldu.

-DENİZ VE HAVA'DA KOMUTAN DEĞİŞİMİ

YAŞ kararları kapsamında, normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen isimlerin arasında iki kuvvet komutanı da yer aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 22 Ağustos 2017'de atandığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekliye sevk edildi. Özbal'ın yerine Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu getirildi. Tatlıoğlu döneminde Donanma Komutanlığı, gerek deniz hak, alaka ve menfaatlerin korunmasında gerekse sondaj faaliyetlerine yönelik yürüten refakat görevlerindeki başarılarıyla dikkati çekti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de emekliye sevk edilen bir diğer kuvvet komutanı oldu. Küçükakyüz, 21 Ağustos 2017'de atandığı görevini Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'a devredecek. Orgeneral Gülan, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütüne büyük darbe vuran hava harekatlarını yöneten isimlerin başında yer alıyor.

TERÖRLE MÜCADELE GÖREV ALAN KOMUTANLARA TERFİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığında korgeneralliğe terfi eden iki isimden biri 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım oldu. Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye kuzeyindeki harekatlarının sevk ve idaresindeki başarılarıyla dikkati çekiyordu.

Korgeneral olan bir diğer isim ise Bahtiyar Ersay olarak açıklandı. Bir dönem Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı görevini de icra eden Ersay, son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan Görev Grup Komutanlığı görevini yürütüyordu.

FETÖ'nün kumpas davaları kapsamında 3 yıl cezaevinde kalan Bahtiyar Ersay, sonrasında beraat ederek terörle mücadeleye geri dönen isimlerin arasında bulunuyor.

Tuğgenerallikten bir üst rütbeye terfi edenler arasında Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grubu Komutanı Osman Aytaç da yer aldı.

Albaylık ve tuğgenerallik görevlerinin büyük bölümünü Suriye sınır hattında geçiren, son olarak da sınır ötesindeki birliklerin lojistik imkanlarından sorumlu olan Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Alparslan Kılınç ile Pençe serisi operasyonları kapsamındaki başarılarıyla dikkati çeken 2. Hudut Tugay Komutanı Fethi Oltulu tümgeneralliğe terfi eden isimlerden oldu.

Albaylık dahil görev süresinin büyük bölümünü arazide geçiren, terörle mücadele operasyonlarında önemli görevler alan "bordo bereli" Albay Rıza Kocabaş da tuğgeneralliğe terfi eden isimlerin arasında yer aldı.

- MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNDEN TERFİLER

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın ile Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Enstitüsü Komutanı Tuğamiral Rafet Oktar bir üst rütbeye yükselirken Hava Kuvvetleri Komutanlığında Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Günaydın korgeneralliğe terfi eden diğer isim oldu.