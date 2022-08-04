F-16 kazasında ölmekten saniyelerle kurtulmuştu: Hava Kuvvetleri Gültan'a emanet

Uçağın parçalarının geniş bir alana yayıldığı kazadan Gülan yara almadan kurtuldu.

ALEVLER YÜKSELDİ

Arama-kurtarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken, Genelkurmay, o dönem uçağın teknik bir arıza sonucu düştüğünü açıkladı. Ellerinde ve yüzünde çizikler oluşan Gülan, arama-kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak helikopterle üsse götürüldü.