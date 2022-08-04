F-16 kazasında ölmekten saniyelerle kurtulmuştu: Hava Kuvvetleri Gültan'a emanet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura sonrasında 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
YAŞ sonrası Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları da değişti. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, kadrosuzluk nedeniyle emekliliği sevk edildi. Küçükakyüz'ün emekliliği sevk edilmesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığına Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan atandı.
F-16 TEKNİK ARIZA YAPTI
63 yaşındaki Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan, 1980 yılında Hava Harp Okulunu bitirdi. F-16 pilotu olan Gülan, 2003 yılında talihsiz bir kazada geçirdi.