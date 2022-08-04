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    • 04.08.2022 17:19
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    F-16 kazasında ölmekten saniyelerle kurtulmuştu: Hava Kuvvetleri Gültan'a emanet

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısı tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Kararlara göre, emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz yerine Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan atandı. 2003 yılında F-16 ile uçuş yaparken meydana gelen arıza nedeniyle Gülan, uçak düşmeden saniyeler önce paraşütle atlayarak ölümden dönmüştü.

    Ölümden saniyelerle kurtulan komutana, Hava Kuvvetleri emanet

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura sonrasında 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

    YAŞ sonrası Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları da değişti. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, kadrosuzluk nedeniyle emekliliği sevk edildi. Küçükakyüz'ün emekliliği sevk edilmesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığına Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan atandı.

    F-16 TEKNİK ARIZA YAPTI
    63 yaşındaki Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan, 1980 yılında Hava Harp Okulunu bitirdi. F-16 pilotu olan Gülan, 2003 yılında talihsiz bir kazada geçirdi.

    O dönemde Amasya'nın Merzifon İlçesin konuşlanan 5. Ana Jet Üssünün Kurmay Albay rütbesiyle Harekât Komutanlığını yapan Gülan'ın kullandığı F-16 Tokat semalarındayken teknik arıza yaptı.

        YARA ALMADAN KURTULDU
        Hızla irtifa kaybetmeye başlayan uçağın kontrolünü sağlamak isteyen Gülan'ın çabaları sonuçsuz kaldı. Gülan'ın fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle atlamasından birkaç saniye sonra uçak, Ütük ve Özyurt köyleri arasındaki engebeli araziye düştü.

        Uçağın parçalarının geniş bir alana yayıldığı kazadan Gülan yara almadan kurtuldu.

        ALEVLER YÜKSELDİ
        Arama-kurtarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken, Genelkurmay, o dönem uçağın teknik bir arıza sonucu düştüğünü açıkladı. Ellerinde ve yüzünde çizikler oluşan Gülan, arama-kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak helikopterle üsse götürüldü.

        O dönem kazayı gören tanık İbrahim Toprak, "Patlamanın ardından alevler yükseldi. Pilot enkazdan 200 metre uzaklıktaydı. Yardıma gittim" dedi.

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