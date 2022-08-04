Fenerbahçe - Slovacko maçı CANLI izle!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile eşleşti. Maçn başlamasına sayılı dakikalar kala maçı izlemek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte merak edilenler..
FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇI CANLI İZLE!
FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Slovacko maçı bu akşam saat 20.00'de Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE-SLOVACKO MUHTEMEL 11'LER:
Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Bruma, King, Rossi (Valencia)
Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Havlik, Danicek, Pertzela, Travnik, Holzer, Kalabisk