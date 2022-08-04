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    • Haberler
    • 04.08.2022 19:48
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    • 04.08.2022 19:49
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    Fenerbahçe - Slovacko maçı CANLI izle! 📺 | Fenerbahçe Avrupa maçı şifresiz, ücretsiz CANLI!

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turundan devam ediyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile eşleşti. Peki UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe-Slovacko maçı ne zaman? Fenerbahçe-Slovacko maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Slovacko maçı CANLI izle!

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile eşleşti. Maçn başlamasına sayılı dakikalar kala maçı izlemek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte merak edilenler..

    FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇI CANLI İZLE!

    FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe-Slovacko maçı bu akşam saat 20.00'de Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

    FENERBAHÇE-SLOVACKO MUHTEMEL 11'LER:

    Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Bruma, King, Rossi (Valencia)

    Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Havlik, Danicek, Pertzela, Travnik, Holzer, Kalabisk

        YİNE TIKLIM TIKLIM DOLACAK

        Dinamo Kiev mücadelesinde Ülker Stadyumu'nu tıklım tıklım dolduran Sarı-Lacivertli futbolseverler, yaşanan yenilgiye rağmen Avrupa Ligi'nde de takımını yalnız bırakmayacak. Slovacko mücadelesi öncesinde neredeyse tüm biletlerin satıldığı bilgisine ulaşıldı. Bu doğrultuda taraftarlar yine takımları için itici güç olacak.

        MAÇIN HAKEMİ JOAO PİNHEİRO

        Fenerbahçe'nin, Slovacko ile oynayacağı karşılaşmayı Portekizli Joao Pinheiro yönetecek. 34 yaşındaki Pinheiro daha önce Yeni Malatyaspor'un 2019'da sahasında Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldığı Avrupa Ligi karşılaşmasını yönetmişti. Genç hakemin yardımcılıklarını ise Bruno Alves ve Luciano Gomes üstlenecek. 4. hakemlik görevini ise Gustavo Correia yapacak.

        3 EKSİK VAR...

        Kanarya'da Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında Slovacko karşısında avantaj arıyor. Sarı Lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden kaleci Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Ferdi Kadıoğlu ve Joshua King teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

        KANARYA'DA 10 İSİM LİSTEDE YOK

        Sarı-Lacivertliler'de tam 10 futbolcu, Slovacko ile oynanacak AvrupaLigi 3. ön eleme eşleşmesinin listesinde yer almadı. Teknik Direktör Jorge Jesus'un Avrupa kadrosunda yer alamayan oyuncular ise şunlar; Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Nazım Sangare, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Joao Pedro, Mbwana Samatta, Tiago Çukur ve İrfan Can Kahveci.

        SZALAİ TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

        Kanarya'nın yıldız savunmacısı Attila Szalai son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Macar futbolcunun, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi halinde Slovacko maçında forma giyebileceği belirtildi. 24 yaşındaki stoper, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan ön eleme mücadelesinde ortaya koyduğu futbol ile göz doldurmuştu.

        HENRİQUE BİR ADIM ÖNDE

        Fenerbahçe'nin savunma bölgesine yaptığı yeni transferleri Luis Peres ve Gustavo Henrique'nin idman performanslarının gayet iyi olduğu öğrenildi. Fakat Henrique'nin bir adım önde olduğu belirtilirken, konuyla ilgili olarak teknik direktör Jorge Jesus, "Gustavo Henrique, Brezilya'da maçlar oynuyordu, hazır durumdaydı. Luan Peres, Marsilya ile hazırlık dönemindeydi, çok maça çıkamadı. Alioski de aynı şekilde. En hazır olan oyuncu Henrique" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Haberler Fenerbahçe - Slovacko maçı CANLI izle! 📺 | Fenerbahçe Avrupa maçı şifresiz, ücretsiz CANLI!
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