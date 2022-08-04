Fenerbahçe - Slovacko maçı CANLI izle!

MAÇIN HAKEMİ JOAO PİNHEİRO

Fenerbahçe'nin, Slovacko ile oynayacağı karşılaşmayı Portekizli Joao Pinheiro yönetecek. 34 yaşındaki Pinheiro daha önce Yeni Malatyaspor'un 2019'da sahasında Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldığı Avrupa Ligi karşılaşmasını yönetmişti. Genç hakemin yardımcılıklarını ise Bruno Alves ve Luciano Gomes üstlenecek. 4. hakemlik görevini ise Gustavo Correia yapacak.

3 EKSİK VAR...

Kanarya'da Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında Slovacko karşısında avantaj arıyor. Sarı Lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden kaleci Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Ferdi Kadıoğlu ve Joshua King teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek.