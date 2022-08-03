Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.08.2022 14:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.08.2022 15:59
    ABONE OL

    Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte 2022 YAŞ kararları

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 12.25'te başlayan basına kapalı toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü. Başkan Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı. 38 general ve amiral emekliliğe sevk edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    YAŞ Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 12.25'te başlayan basına kapalı toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı.



    32 YIL SONRA BİR İLK
    Başkan Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı. Görev süresi uzatılan Orgeneral Güler, 1990'dan sonra 4 yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim oldu.



    Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

        38 GENERAL VE AMİRAL EMEKLİLİĞE SEVK EDİLDİ
        38 general ve amiral emekliliğe sevk edildi. Yüksek Askeri Şura'da, 30 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

        Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

        FETÖ İLE AKTİF MÜCADELE
        Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, FETÖ ile aktif mücadele yapan komutanlar arasındaydı.

        KUMPAS DAVALARINDA YARGILANDI
        Askerî casusluk ve şantaj davasında yargılandı ve 2016 yılında beraat etti.

        Daha sonra davaya bakan hâkimler ve savcılar FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edildi ve kumpas kurmaktan hapis cezası aldı.

        2013-2016 yılları arasında İstanbul Boğaz komutanlığı görevini deruhte etti. 2016'da koramiral rütbesine terfi etti. 2016-2017 arası Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı yaptı. 19 Ağustos 2017'de Donanma Komutanı oldu.

        2020'de oramiral rütbesine terfi etti.

        İŞTE İSİM İSİM TERFİ ALANLAR

        İSİM İSİM GÖREV SÜRESİ UZATILANLAR

        İSİM İSİM EMEKLİ EDİLENLER

        *Fotoğrafları büyütmek için üzerine tıklayın

        TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?
        YAŞ toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

            Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi.

            Başkan Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

            Başkan Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

                Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

                Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

                "Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2022 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, şura toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, sıcak çatışmaların yaşandığı kritik bir dönemde bölgesinin istikrar ve güven abidesi olarak yükselişini sürdürmektedir. Kahraman ordumuz, görev bilinci, disiplini, her alanda daha da artan caydırıcılığı ve demokratik ilkelere sadakatiyle milletimize güven aşılamaktadır. Terörle mücadeleden sınır ötesi operasyonlara kadar farklı cephelerde elde edilen üstün başarılar Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü, etkinliğini ve yeteneklerini açıkça ortaya koymaktadır. Ruhun şad olsun."

                İKİ BAKAN İLK KEZ YER ALDI
                Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Milli Eğitim Bakanı Özer ile geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Avsever Şura'da ilk kez yer aldı.

                YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura'da alınacak kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konuldu.

                    YAŞ ÖNCESİ KRİTİK KARAR: GENELKURMAY BAŞKANLARININ GÖREV SÜRESİ YAŞ HADDİNE KADAR UZATILABİLECEK
                    Genelkurmay Başkanlığı görev süresinin birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatabilmesine imkan tanıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

                    Kararnameyle Genelkurmay Başkanlığı görev süresiyle ilgili değişikliğe gidildi.

                    Buna göre, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Subaylığa nasıp, terfi ve atama" başlıklı 9. maddesinin "Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır" fıkrasına "Bu süre, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatılabilir." cümlesi eklendi.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Balıklı Rum Hastanesi’nin tarihçesi!
                    Haberler Güncel Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte 2022 YAŞ kararları
                        SON DAKİKA