Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte 2022 YAŞ kararları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 12.25'te başlayan basına kapalı toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı.
32 YIL SONRA BİR İLK
Başkan Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı. Görev süresi uzatılan Orgeneral Güler, 1990'dan sonra 4 yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim oldu.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.