Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte 2022 YAŞ kararları

FETÖ İLE AKTİF MÜCADELE

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, FETÖ ile aktif mücadele yapan komutanlar arasındaydı.

KUMPAS DAVALARINDA YARGILANDI

Askerî casusluk ve şantaj davasında yargılandı ve 2016 yılında beraat etti.

Daha sonra davaya bakan hâkimler ve savcılar FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edildi ve kumpas kurmaktan hapis cezası aldı.

2013-2016 yılları arasında İstanbul Boğaz komutanlığı görevini deruhte etti. 2016'da koramiral rütbesine terfi etti. 2016-2017 arası Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı yaptı. 19 Ağustos 2017'de Donanma Komutanı oldu.

2020'de oramiral rütbesine terfi etti.

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TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

YAŞ toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.