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    • 05.08.2022 12:10
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    Ukrayna'dan üç gemi daha tahıl sevkiyatı için yola çıktı! POLARNET saat kaçta İstanbul'da olacak? Kaptanı açıkladı

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından toplam 58 bin ton mısır taşıyan 3 geminin Türkiye, İngiltere ve İrlanda’ya gitmek üzere hareket ettiğini açıkladı. Ukrayna'dan tahıl yükleyen POLARNET gemisi kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler A Haber'de yaptığı açıklamada, "Akşam saat 10 sularında İstanbul boğaz girişinde oluruz." dedi. Öte yandan Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, tahıl almak üzere Ukrayna'ya gidecek boş gemide gerçekleştirilen denetimi tamamlandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    3 gemi daha yola çıktı!

    Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından toplam 58 bin ton mısır taşıyan 3 geminin Türkiye, İngiltere ve İrlanda'ya gitmek üzere hareket ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Polarnet, Rojen ve Navistar gemileri Ukrayna'dan yola çıktı.

    33 BİN TON MISIR TAŞIYAN PANAMA BAYRAKLI NAVISTAR
    Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti. Gemi İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak.

    13 BİN TON MISIR TAŞIYAN MALTA BAYRAKLI ROJEN
    13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. Malta bayraklı ROJEN isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından an be an takip ediliyor.


    12 BİN TON MISIR TAŞIYAN POLARNET İSİMLİ TÜRK BAYRAKLI GEMİ
    Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'nda bekleyen POLARNET isimli Türk bayraklı gemi de Karasu'ya gelmek üzere hareket etti. 12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu'ya varmadan önce İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Denetleme Timi tarafından denetime tabi tutulacak.

    POLARNET NE ZAMAN İSTANBUL'DA OLACAK?
    Ukrayna'dan tahıl yükleyen POLARNET gemisi kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler A Haber'de yaptığı açıklamada, "Akşam saat 10 sularında İstanbul boğaz girişinde oluruz." dedi.

    Gemide iki gündür yük olduğun ve 7.30'da limandan kalktıklarını belirten kaptan Alibeyler, "İstanbul koordinasyon merkezinin planlamasını bekliyorduk. Nihayet bugün çıktık. Şu an Odessa önüne doğru yükseldik toplandık ve 3 gemi bir de eskort gemimiz var kılavuz gemisi. İstanbul'a doğru intikale geçtik." ifadelerini kullandı.

        ÖNCÜ OLARAK TÜRK BAYRAKLI GEMİ OLARAK BUNA VAKIF OLMAK BİZE DE AYRI BİR GURUR VERDİ
        Mayınlı bölgeden geçtikleri için dar bir koridor kullandıklarını belirten kaptan, "Manevralı sıkıntılı olan bir alandı yavaş yavaş çıkıyoruz rahat sulara doğru. Akşam saat 10 sularında İstanbul boğaz girişinde oluruz. Karmaşık duygular içindeyim 6 aydır burada beklemediydik neyse sonucu güzel oldu. Özlemin sonucu kavuşmak. Bu süreci atlattık ve bugünü gördük. Öncü olarak Türk bayraklı gemi olarak buna vakıf olmak bize de ayrı bir gurur verdi. Herkes mumun tabii bu sonucun Türkiye'nin önderliğinde olmasından. Ama bundan bizim kuşkumuz yoktu." şeklinde konuştu

        UKRAYNA LİMANLARINDAKİ TÜRK BAYRAKLI VE SAHİPLİ 2 GEMİNİN TÜRKİYE'YE DOĞRU SEYRİ BAŞLADI
        Ukrayna limanlarından 24 Şubat'tan bu yana çıkamayan Türk bayraklı POLARNET ile Türk sahipli NAVİSTAR gemileri Türkiye'ye doğru seyre başladı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

        Paylaşımda, "24 Şubat'tan beri Ukrayna limanlarından çıkamayan Türk bayraklı POLARNET ile Türk sahipli NAVİSTAR gemilerimiz limanlardan ayrılarak ülkemize doğru seyre başladı. Tahıl koridoru ile açılan Ukrayna limanlarında bulunan diğer 6 gemimiz de en yakın zamanda ayrılacaklar." ifadesi kullanıldı.


            ANLAŞMALARDA İFADE EDİLDİĞİ GİBİ DEVAM EDİYOR
            Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddesi yüklü gemilerden üçünün daha hareket ettiğini belirterek "Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor" dedi.

            İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları söyledi:

            "Merkezdeki arkadaşlarımız, görevliler karşılıklı anlayış ve koordinasyon içerisinde söz konusu anlaşmanın başarılı, aksaksız bir şekilde yürümesi için gayret gösteriyor. Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ukrayna limanlarından ilk gemi daha önce çıkmıştı, Lübnan'a doğru seyrine devam ediyor. Bugün Ukrayna limanlarından üç gemi daha hareket etti. Bunlardan biri İngiltere, biri İrlanda, diğeri de Türkiye'de kalacak şekilde tahliye faaliyetine başladı.

            Daha önce burada Ukrayna'ya gitmek için bekleyen boş gemi de hareket etti. Ukrayna'ya gidecek ilk gemi olan bu gemi de bu sabah İstanbul'dan Ukrayna'ya doğru harekete geçti. Gemi Ukrayna'da yükleme yapıp dönecek. Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor."




            Ukrayna-Rusya savaşı sonrası yaşanan tahıl krizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle çözülmüştü. Gemiler Ukrayna limanlarından ayrılmaya başladı. 1 Ağustos'ta Razoni isimli tahıl yüklü gemi Odessa'dan yola çıktıktan sonra İstanbul'da denetlenmiş ve Lübnan'a hareket etmişti.

            3 GEMİNİN DAHA YOLA ÇIKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
            Akar, Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla bugün Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlamasının planlandığını açıklamıştı.

                DENETİM TAMAMLANDI
                Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, tahıl almak üzere Ukrayna'ya gidecek boş gemide gerçekleştirilen denetimi tamamlandı.

                Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Bandırma Limanı'ndan Ukrayna'daki Çornomorsk Limanı'na gitmek üzere yola çıkan Barbados bandralı "Fulmar S" isimli gemi, Kilyos açıklarında müşterek denetleme timi tarafından denetlendi.

                Sahil Güvenlik helikopteri ve teknesi, denetim sırasında geminin çevresinde önlem aldı.

                Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli temsilciler tarafından, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusundaki denetim yaklaşık 1,5 saat sürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi ve Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen gemi denetim uzmanlarının rehberlik ettiği heyet, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda incelemelerde bulundu.

                    Daha sonra gemiden ayrılan temsilciler, "Cankuş" isimli servis botuyla Rumeli Hisarı Limanı'na hareket etti. Denetlenen gemi, müşterek kontroller sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na hareket edecek.

                    Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde, tahıl sevkiyatı konusundaki çalışmalar ve son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

                    Akar, görüşmeler ve tahıl sevkiyatına ilişkin soru üzerine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandığını hatırlattı.

                    Söz konusu belge kapsamında İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğunu ifade eden Akar, sistemin sorunsuz işlemesine yönelik Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkilileri ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

                    İSTANBUL'DAN UKRAYNA'YA GEMİ GİDECEK
                    Akar, "Merkezdeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor. Bununla birlikte boş bir geminin de İstanbul'da denetlenerek Ukrayna'ya hareket etmesi beklenmektedir" diye konuştu.

                        KRİZ İSTANBUL'DA ÇÖZÜLMÜŞTÜ
                        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

                        Karadeniz'den tahıl ürünlerinin emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da İstanbul'daki Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde faaliyete geçmişti.

                        Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin denetlemelerinin tamamlamalarının ardından Razoni isimli gemi sevkiyata başlamıştı.

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                        Haberler Güncel Ukrayna'dan üç gemi daha tahıl sevkiyatı için yola çıktı! POLARNET saat kaçta İstanbul'da olacak? Kaptanı açıkladı
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