Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kuralar ne zaman çekilecek? 1017 personel alımı kadro dağılımı! GSB 1017 işçi alımı başvurusu ne zaman?

1017 sürekli işçi alımı hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Bin 17 işçi alımı başvurusu 8 Ağustos günü başlıyor ve başvurular ise İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, 2022 GSB personel alımı başvuru detayları ve pozisyonlar...
GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 1017 sürkli işçi alımı kapsamında 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alınacak. İlana başvurular 8 - 12 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
GSB SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREYE YAPILACAK?
İşçi alımına başvuracaklar İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.