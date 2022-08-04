Soçi'de Türkiye - Rusya zirvesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin bir araya gelecek





RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DA GÜNDEME GELECEK

Rusya-Ukrayna savaşı da Başkan Erdoğan ve Putin'in gündeminde olacak.

Erdoğan, savaşın son bulması adına, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonda da Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade edecek. Kalıcı ateşkesin sağlanması yönündeki çabaların sürdürüleceğini belirtecek.

Liderler, iki ülke ilişkilerini ve iş birliği konularını değerlendirecek.