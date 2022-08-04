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    • 05.08.2022 01:40
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    Soçi'de Türkiye - Rusya zirvesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin bir araya gelecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Soçi'de bir araya gelecek. İki lider, 17 günde 2'nci kez yüz yüze görüşmüş olacak. Soçi'deki zirvenin öncelikli gündem maddesi Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan harekat... Tahıl koridoru, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ve ikili ilişkiler de masadaki yerini alacak.

    Erdoğan ve Putin bugün Soçi’de bir araya gelecek

    Dünyanın gözü Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek olan Recep Tayyip Erdoğan- Vladimir Putin zirvesinde. Tahran'daki görüşmenin ardından iki lider 17 günde 2'nci kez bir araya gelecek.

    SURİYE'NİN KUZEYİNE OLASI HAREKAT ÖNCELİKLİ GÜNDEMDE
    Suriye'nin kuzeyine olası askeri harekat toplantının gündemindeki öncelikli başlık olacak.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Rusya ile 2019'da imzalanan 10 maddelik anlaşmayı hatırlatacak. Rusya'dan sorumluluklarını yerine getirmesini isteyecek.



    TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI
    Soçi'deki görüşmede, Türkiye'nin girişimleri ile Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşma sonrası oluşturulan tahıl koridoru da ele alınacak. Sahadaki son duruma mercek tutulacak.

    İlk geminin yola çıkmasının ardından yeni sevkiyatların da sorun yaşanmadan gerçekleşebilmesi ve uluslararası pazarlara ulaşması adına atılacak adımlar konuşulacak.



        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DA GÜNDEME GELECEK
        Rusya-Ukrayna savaşı da Başkan Erdoğan ve Putin'in gündeminde olacak.

        Erdoğan, savaşın son bulması adına, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonda da Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade edecek. Kalıcı ateşkesin sağlanması yönündeki çabaların sürdürüleceğini belirtecek.

        Liderler, iki ülke ilişkilerini ve iş birliği konularını değerlendirecek.

        İKİLİ İLİŞKİLER
        Erdoğan ve Putin, daha önce belirlenen ortak ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ekonomik ilişkileri değerlendirecek.

        Enerji ve savunma alanlarındaki mevcut projelerin yanı sıra iş birliği alanlarının daha da genişletilmesine yönelik konular gözden geçirilecek.
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        Haberler Güncel Soçi'de Türkiye - Rusya zirvesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin bir araya gelecek
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