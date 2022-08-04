Soçi'de Türkiye - Rusya zirvesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin bir araya gelecek

Dünyanın gözü Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek olan Recep Tayyip Erdoğan- Vladimir Putin zirvesinde. Tahran'daki görüşmenin ardından iki lider 17 günde 2'nci kez bir araya gelecek.
SURİYE'NİN KUZEYİNE OLASI HAREKAT ÖNCELİKLİ GÜNDEMDE
Suriye'nin kuzeyine olası askeri harekat toplantının gündemindeki öncelikli başlık olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Rusya ile 2019'da imzalanan 10 maddelik anlaşmayı hatırlatacak. Rusya'dan sorumluluklarını yerine getirmesini isteyecek.
TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI
Soçi'deki görüşmede, Türkiye'nin girişimleri ile Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşma sonrası oluşturulan tahıl koridoru da ele alınacak. Sahadaki son duruma mercek tutulacak.
İlk geminin yola çıkmasının ardından yeni sevkiyatların da sorun yaşanmadan gerçekleşebilmesi ve uluslararası pazarlara ulaşması adına atılacak adımlar konuşulacak.