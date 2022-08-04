YKS tercihleri son saat kaça kadar? YKS tercihleri son gün ne zaman?

YKS tercihlerinin başlamasının ardından üniversite tercihleri son gün tarihi araştırılmaya başlandı. YKS tercih kılavuzundan faydalanarak üniversite tercihlerini gerçekleştirecek olan adayların gündeminde YKS tercih hakkının kaç tane olduğu yer alıyor. İşte konu hakkında merak edilenler...
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başladı.
Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
YKS TERCİHİ NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.