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    • 05.08.2022 15:33
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    Soçi'de Türkiye - Rusya zirvesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile görüşüyor!

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Soçi'de bir araya gelecek. İki lider, 17 günde 2'nci kez yüz yüze görüşmüş olacak. Soçi'deki zirvenin öncelikli gündem maddesi Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan harekat olacak. Tahıl koridoru, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ve ikili ilişkiler de masadaki yerini alacak. Öte yandan bir vize sürprizi de çıkması gündemde olduğu belirtiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine "TC-TUR" uçağı ile saat 14.25'te Rusya'nın Soçi kentine geldi. Gelen son dakika haberine göre Erdoğan ile Putin görüşmesi başladı.

    takvim.com.tr
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    Dünyanın gözü Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek olan Recep Tayyip Erdoğan-Vladimir Putin zirvesinde. Tahran'daki görüşmenin ardından iki lider 17 günde 2'nci kez bir araya geldi.

    BAŞKAN ERDOĞAN SOÇİ'DE!
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine "TC-TUR" uçağı ile saat 14.25'te Rusya'nın Soçi kentine geldi.

    Başkan Erdoğan'ı Soçi Uluslararası Havalimanı'nda Krasnador Bölge İdaresi Başkan Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Devlet Protokolü Genel Müdür Yardımcısı Aleksandr Prusov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar ve diğer yetkililer karşıladı.

    Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Soçi'ye geldi.

    Başkan Erdoğan'ın, günübirlik program kapsamında Rus Sanatoryum'da Putin ile yapacağı görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı bildirildi.

    KREMLİN'DEN GÖRÜŞME ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMA
    Kritik görüşme hakkında açıklama yapan Kremlin, "Bugünkü görüşmede Suriye konusu ele alınacak, Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate alıyoruz. Tahıl anlaşmasının metalleri de kapsaması Rus metal üreticisine yaptırımın kalkmasıyla olur." ifadelerine yer verdi.

    SURİYE'NİN KUZEYİNE OLASI HAREKAT ÖNCELİKLİ GÜNDEMDE
    Suriye'nin kuzeyine olası askeri harekat toplantının gündemindeki öncelikli başlık olacak.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Rusya ile 2019'da imzalanan 10 maddelik anlaşmayı hatırlatacak. Rusya'dan sorumluluklarını yerine getirmesini isteyecek.



    TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI
    Soçi'deki görüşmede, Türkiye'nin girişimleri ile Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşma sonrası oluşturulan tahıl koridoru da ele alınacak. Sahadaki son duruma mercek tutulacak.

    İlk geminin yola çıkmasının ardından yeni sevkiyatların da sorun yaşanmadan gerçekleşebilmesi ve uluslararası pazarlara ulaşması adına atılacak adımlar konuşulacak.



        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DA GÜNDEME GELECEK
        Rusya-Ukrayna savaşı da Başkan Erdoğan ve Putin'in gündeminde olacak.

        Erdoğan, savaşın son bulması adına, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonda da Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade edecek. Kalıcı ateşkesin sağlanması yönündeki çabaların sürdürüleceğini belirtecek.

        Liderler, iki ülke ilişkilerini ve iş birliği konularını değerlendirecek.

        İKİLİ İLİŞKİLER
        Erdoğan ve Putin, daha önce belirlenen ortak ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ekonomik ilişkileri değerlendirecek.

        Enerji ve savunma alanlarındaki mevcut projelerin yanı sıra iş birliği alanlarının daha da genişletilmesine yönelik konular gözden geçirilecek.

        VİZE SERBESTİSİ
        Toplantıya yakın kaynaklar konseyin toplantıda ele aldığı konular arasında Türk vatandaşlarına Rusya vizesinin kaldırılmasının da bulunduğunu dile getiriliyor.

        KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI!
        Görüşmede ilk söz alan Rusya Devlet Başkanı Putin oldu.

        Putin'in açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
        - Avrupalı gaz tüketicileri Türkiye'ye minnettar olmalı.
        -Tahıl koridorundaki başarı için size teşekkür ediyorum

        Başkan Erdoğan önemli değerlendirmelerde bulundu:
        -Heyetlerimizin Türkiye'deki görüşmleri verimli geçti.
        -Suriye'deki gelişmeleri ele almamız bölgeyi rahatlatacak.
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