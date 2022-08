İstanbul’un 1000 kayıp günü! Ekrem İmamoğlu'nun İBB yönetiminde başarısızlıkla sürdüğü süreç deşifre oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, dün düzenledikleri basın toplantısı yaptı. 3 yılda CHP'li belediyenin 'ne yapamadığını' anlattı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 1000 günü dönemlere ayırdı. Şu ifadeleri kullandı.

ALGI BALONLARI DÖNEMİ: Sayın İmamoğlu, her iki cümlesinden birini 'Engelleniyorum' algısı üzerine kurdu. Nerede yanlış yapsa, nereyi hemen 'Engelleniyoruz' feryadı ile beceriksizlikleri örtmeye kalktı.

GUGUK KUŞU SİYASETİ DÖNEMİ: Sayın İmamoğlu, ne yazık ki İstanbul'a değer katacak hiçbir projeyi kendisi ve ekibi yapmadı ya da yapamadı.

MAVİ BONCUK SİYASETİ DÖNEMİ: Sabah, Şehidimiz Eren Bülbül için başsağlığı mesajı yayınlıyor. Akşam, terörle bağlantılı kişileri kadrolu çalışan olarak belediyeye alıyor. Her duruma göre ayrı pozisyon alıyor.

TATİL DÖNEMİ: Sel olur, kar olur, deprem olur, gel gör ki Başkan Bey ya tatilde ya balıkçıda. Kibirli duruşu bu şehrin insanları asla unutmayacaktır.

TERK EDİLMİŞLİK DÖNEMİ: Sayın İmamoğlu, kendisini ölümüne destekleyenler tarafından bir anda terk edildi. Bir anda yalnızlığın girdabına itildi. Ve her şeyin güzel değil, her şeyin kurgu olduğu ortaya çıktı.

MİSAFİR BAŞKAN YOLCU DÖNEMİ: Tenkitlerimiz, bir sonraki seçimde, turist başkanın bu kadim şehre 1000 gün kaybettirdiğini göstererek, İstanbul'un kalan 2 yılı en az hasarla tamamlamasını sağlamak.