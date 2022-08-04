YAŞ Yüksek Askeri Şura kararları belli oldu! İşte terfi, uzatma ve emeklilik kararları

2022 Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı, bir yıl aradan sonra 4 Ağustos 2022 Perşembe günü yani bugün yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda alınan terfiler, atamalar ve diğer kararlar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından kamuoyuna duyuruldu.

İşte terfi, uzatma ve emeklilik kararları