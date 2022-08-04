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YAŞ Yüksek Askeri Şura kararları belli oldu! İşte terfi, uzatma ve emeklilik kararları

YAŞ Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bazı generallerin terfi aldığını bazılarının görev sürelerinin ise uzatıldığını açıkladı. İşte YAŞ toplantısında alınan terfi, uzatma ve emeklilik kararları

04.08.2022 16:03 - Son Güncelleme: 04.08.2022 16:32
YAŞ Yüksek Askeri Şura kararları belli oldu! İşte terfi, uzatma ve emeklilik kararları

2022 Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı, bir yıl aradan sonra 4 Ağustos 2022 Perşembe günü yani bugün yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda alınan terfiler, atamalar ve diğer kararlar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından kamuoyuna duyuruldu.

İşte terfi, uzatma ve emeklilik kararları

GALERİ DEVAM EDİYOR
YAŞ Yüksek Askeri Şura kararları belli oldu! İşte terfi, uzatma ve emeklilik kararları

TERFİ ALANLAR

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLENLER

1- Yılmaz Yıldırım

2- Bahtiyar Ersay

TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLENLER

1- Osman Aytaç

2- Mustafa Koşan

3- Tamer Atay

4- Alparslan Kılınç

YAŞ Yüksek Askeri Şura kararları belli oldu! İşte terfi, uzatma ve emeklilik kararları

5- Fethi Oltulu

6- Sinan Eren

TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLENLER

1- Bilal Çokay

2- Aydın Kılıç

3- Ali İhsan Bulut

4- Cem Kamil Sağcan

5- Süleyman Akbay

YAŞ Yüksek Askeri Şura kararları belli oldu! İşte terfi, uzatma ve emeklilik kararları

6- Levent Sabahattin Güldağı

7- Gökhan Çelik

8- Önder Durgut

9- Burak Asal

10- Ali Aydın Torun

11- Fatih Akpınar

12- Ali Mete

13- Ahmet Nasuhoğlu

14- Abdülkadir Akturan

15- Bülent Tanrıverdi

16- Aytuğ Yörüyüş

17- Erdal Köse

18- Rüştü Topçu

19- Rıza Kocabaş

20- Yasin Bulut

21- İsmail Analı

22- Yüksel Kolcu

23- İsa Baydilli

24- Ahmet Hamdi Ataç

25- Ümit Ersoy

26- Sait Cengiz Özsoy

27- Hakan Durmazpınar

28- Veli Doğan

YAŞ Yüksek Askeri Şura kararları belli oldu! İşte terfi, uzatma ve emeklilik kararları

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLENLER

1- Rafet Oktar

2- Erhan Aydın

3- Nihat Baran

TUĞAMİRALLİĞE YÜKSELTİLENLER

1- Tayfun Karataş

2- Mehmet Savaş Eser

3- Selçuk Akarı

4- Özgür Erken

5- Timur Yılmaz

6- Mustafa Biçen

7- Yücel Darcan

8- Korkut Şen

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