YAŞ Yüksek Askeri Şura kararları belli oldu! İşte terfi, uzatma ve emeklilik kararları
YAŞ Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bazı generallerin terfi aldığını bazılarının görev sürelerinin ise uzatıldığını açıkladı. İşte YAŞ toplantısında alınan terfi, uzatma ve emeklilik kararları
2022 Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı, bir yıl aradan sonra 4 Ağustos 2022 Perşembe günü yani bugün yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı.
Yaklaşık 2 saat süren toplantıda alınan terfiler, atamalar ve diğer kararlar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından kamuoyuna duyuruldu.
İşte terfi, uzatma ve emeklilik kararları
6- Levent Sabahattin Güldağı
7- Gökhan Çelik
8- Önder Durgut
9- Burak Asal
10- Ali Aydın Torun
11- Fatih Akpınar
12- Ali Mete
13- Ahmet Nasuhoğlu
14- Abdülkadir Akturan
15- Bülent Tanrıverdi
16- Aytuğ Yörüyüş
17- Erdal Köse
18- Rüştü Topçu
19- Rıza Kocabaş
20- Yasin Bulut
21- İsmail Analı
22- Yüksel Kolcu
23- İsa Baydilli
24- Ahmet Hamdi Ataç
25- Ümit Ersoy
26- Sait Cengiz Özsoy
27- Hakan Durmazpınar
28- Veli Doğan