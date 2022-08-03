Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.08.2022 14:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.08.2022 14:05
    ABONE OL

    Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

    Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, binada yönetmeliğe uygun olmayan şekilde çalışma yapıldığını tespit etti. Belediye ekiplerince, "çekçek" diye tabir edilen 35 el arabasına ve yaklaşık 50 ton geri dönüştürülebilir atığa el konuldu.

    Tekirdağ’da 12 düzensiz göçmen yakalandı

    Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde bir binada kayıt dışı geri dönüşüm faaliyeti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Adrese giden zabıta ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binada yönetmeliğe uygun olmayan şekilde çalışma yapıldığını tespit etti.

    Burada çalışan 12 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

    Belediye ekiplerince, "çekçek" diye tabir edilen 35 el arabasına ve yaklaşık 50 ton geri dönüştürülebilir atığa el konuldu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dünya İstanbul’dan gelecek habere kilitlendi!
    Haberler Güncel Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
        SON DAKİKA