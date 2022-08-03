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    • 04.08.2022 07:09
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    Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak! 32 yıl sonra bir ilk olabilir

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan liderliğindeki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Ankara'da toplanacak. YAŞ toplantısında gündemde çok önemli konular olacak. Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin Başkan Erdoğan'ın onayıyla uzatılması bekleniyor. Orgeneral Güler'in görev süresinin uzatılması durumunda 1990'dan sonra 4 yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim olacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    YAŞ Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanacak.

    Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

    Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Milli Eğitim Bakanı Özer ile geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Avsever Şura'da ilk kez yer alacak.

    Şura toplantısı öncesinde Başkan Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

    YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura'da alınacak kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

    KOMUTA KADEMESİNİN DURUMU
    Yüksek Askeri Şurada ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları yer alıyor.

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu sene itibarıyla hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini dolduruyor. Ancak 13 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı onayı ile uzatılabilecek. Bu kapsamda Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin Başkan Erdoğan'ın onayıyla uzatılması bekleniyor. Görev süresinin uzatılması halinde Orgeneral Güler, 1990'dan sonra 4 yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim olacak.

    Görev süreleri geçen sene bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün durumları da Şura'da görüşülecek. Görev sürelerinin uzatılması durumunda Oramiral Özbal Deniz Kuvvetlerinde, Orgeneral Küçükakyüz ise Hava Kuvvetlerinde, 4 yıldan fazla kuvvet komutanlığı yapan üçüncü isimler olacak.

        DÖRDÜNCÜ YILDIZI BEKLEYENLER
        Şura toplantısında bazı korgenerallerin terfi durumları da değerlendirilecek.

        Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığında 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla ile Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İrfan Özsert; Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya ile Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Korgeneral Mehmet Özlü bir üst rütbeye terfi için bekliyor.

        KARDAK KAHRAMANI TERFİ LİSTESİNDE
        Bu yıl terfi listesinde, FETÖ'nün kumpas davalarında 5 yıl hapis yatan Kardak kahramanı SAT komandosu tuğamiral Ercan Kireçtepe de bulunuyor. Kireçtepe, 30 Ocak 1996 gecesi Üsteğmen rütbesindeyken Ege'deki Kardak kayalıklarına dikilen Yunan bayrağını indirmiş ve adaya gideceği Zodiac botun yakıtı olmadığı için, o günün parası ile 16 milyon 730 bin lirayı cebinden ödeyerek, kendi kredi kartı ile benzin almıştı. 2018 yılında tuğamiral rütbesine yükselen Kireçtepe, halen SAT Komando Komutanı olarak görev yapıyor.

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        Haberler Güncel Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak! 32 yıl sonra bir ilk olabilir
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