Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 03.08.2022 21:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.08.2022 21:35
    ABONE OL

    Yediiklim sahibi Münir Çelik tutuklandı mı? Yediiklim yayınevi kapatıldı mı?

    2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama başlattı. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşlar Yediiklim sahibi tutuklandı mı sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Yediiklim Yayınevi sahibi tutuklandı mı? Yediiklim yayınevi kapatıldı mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Yediiklim sahibi Münir Çelik tutuklandı mı? Yediiklim yayınevi kapatıldı mı?

    2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama başlattı.

    YEDİİKLİM YAYINEVİ SAHİBİ KİMDİR?

    KPSS, ALES, YDS, SPK, GYS, İŞ GÜVENLİĞİ, POLİS AKADEMİSİ, JANA ile faaliyet gösteren bir de Yediiklim yayınlarının sahibi Münir Çelik'tir.

    "Yediiklim yayıncılık internet sitesinde kurum hakkında şu ifadeler yer almakta: "2003 senesinde yola koyulduğumuz yayıncılık yaşantımıza ilk olarak dergilerimizle adım attık. Yediiklim ailesi olarak yayınlarımızla ve kadrolarımızla kurulduğumuz günden bu yana ulaştığımız noktadan ve kaliteden ödün vermeksizin amaçlarımız doğrultusunda hep daha yükseklere ve daha iyiye ulaşmayı amaç edindik. İnsan emeğine ve zamanına değer vererek ticari kaygılardan çok başarılı olmayı ve öğrencilerimizi başarıya ulaştırmayı temel ilke edindik.

        Yenilikçi ve birliktelik ruhuyla Yediiklim dershaneleri ve yayınları olarak sizlerle birlikte yola çıktık. Yedi ayrı bölgeden, yedi ayrı iklimden beslenerek farklılıkların zenginlik olduğu düşüncesiyle bir senteze ulaşarak yurdumuz coğrafyasının yedi bölgesinde insan odaklı olmayı ve adaylarımızın hedeflerine giden yolda onlara yol arkadaşı olmayı amaç edindik. Bünyemizde siz değerli öğrencilerimiz sayesinde her rengi ve her iklimi taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz."

        YEDİİKLİM SAHİBİ TUTUKALNDI MI?

        Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama başlatılmasının ardından konu hakkında detaylar merak edildi. Güncel gelişmelere haberimizinden erişim sağlayabilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Nebati’den A Haber’de önemli açıklamalar
        Haberler Haberler Yediiklim sahibi Münir Çelik tutuklandı mı? Yediiklim yayınevi kapatıldı mı?
            SON DAKİKA