Yediiklim sahibi Münir Çelik tutuklandı mı? Yediiklim yayınevi kapatıldı mı?

"Yediiklim yayıncılık internet sitesinde kurum hakkında şu ifadeler yer almakta: "2003 senesinde yola koyulduğumuz yayıncılık yaşantımıza ilk olarak dergilerimizle adım attık. Yediiklim ailesi olarak yayınlarımızla ve kadrolarımızla kurulduğumuz günden bu yana ulaştığımız noktadan ve kaliteden ödün vermeksizin amaçlarımız doğrultusunda hep daha yükseklere ve daha iyiye ulaşmayı amaç edindik. İnsan emeğine ve zamanına değer vererek ticari kaygılardan çok başarılı olmayı ve öğrencilerimizi başarıya ulaştırmayı temel ilke edindik.