Yediiklim sahibi Münir Çelik tutuklandı mı? Yediiklim yayınevi kapatıldı mı?

2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama başlattı.
YEDİİKLİM YAYINEVİ SAHİBİ KİMDİR?
KPSS, ALES, YDS, SPK, GYS, İŞ GÜVENLİĞİ, POLİS AKADEMİSİ, JANA ile faaliyet gösteren bir de Yediiklim yayınlarının sahibi Münir Çelik'tir.
"Yediiklim yayıncılık internet sitesinde kurum hakkında şu ifadeler yer almakta: "2003 senesinde yola koyulduğumuz yayıncılık yaşantımıza ilk olarak dergilerimizle adım attık. Yediiklim ailesi olarak yayınlarımızla ve kadrolarımızla kurulduğumuz günden bu yana ulaştığımız noktadan ve kaliteden ödün vermeksizin amaçlarımız doğrultusunda hep daha yükseklere ve daha iyiye ulaşmayı amaç edindik. İnsan emeğine ve zamanına değer vererek ticari kaygılardan çok başarılı olmayı ve öğrencilerimizi başarıya ulaştırmayı temel ilke edindik.