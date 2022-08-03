Geri geri kayan halk otobüsünde dehşeti yaşadılar: 15 yaralı

Kayan otobüs, apartmanın duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle 15 yolcunun yaralandığı öğrenildi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. U.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.