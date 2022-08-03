Ankara'da 3 cemevine yönelik provokatif bir saldırı gerçekleşmişti. Saldırıların ardından harekete geçen emniyet güçleri saldıragan ve bağlantılı olduğu 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırıya dair İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, önemli bilgiler paylaştı. Çataklı, saldırının planlı olduğunu ve şüphelilerin örgüt bağlantısı olduğunu belirtti.

Çataklı konuyla ilgili, "Olayın gerçekleşme süresi oldukça kısa, buradan da bunun planlandığı anlaşılıyor.3 kişi gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. İrtibatları ile ilgili bazı örgüt bağlantıları da var" dedi.

TEMMUZ AYI BİLANÇOSU

Türkiye'nin yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği operayonlar yönelik değerlendirmede bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, son rakamları paylaştı.

Çataklı'nın açıklamaları şu şekilde: İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2022 temmuz ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11'i büyük, 25'i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 377 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 728 operasyonda 2'si gri, 4'ü turuncu ve 1'i mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 10'u ölü, 44'ü sağ, 14'ü teslim toplam 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 56'sı PKK/KCK, 11'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubudur.

Ayrıca temmuz ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.141 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bunlardan 367'si PKK/KCK, 594'ü FETÖ, 136'sı DEAŞ, 44'ü sol terör mensuplarıdır. Gözaltına alınanlardan ise, 74'ü PKK/KCK, 114'ü FETÖ, 23'ü DEAŞ, 8'i sol terör örgütleri mensubu olmak üzere 219'u tutuklanmıştır.

15 Nisan 2022 tarihinden itibaren Eren Abluka Operasyonları'na başlanmış olup şu an 28 ayrı bölgede devam etmektedir. Bugüne kadar; 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir.