Son dakika: MSB açıkladı! Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği İHA'lar ile tespit edildi!

Yunanistan'a ait sahil güvenlik botlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Ege Denizi'nde Çeşme'nin batısında 2 Ağustos tarihinde Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek, düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Ege Denizi'nin Çeşme batısında, 2 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi" denildi.