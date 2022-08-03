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    • 03.08.2022 15:19
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    Bingöl'de terör örgütü PKK'ya 'Eren Abluka' darbesi: 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi

    Terör örgütü PKK'nın finans kaynağı kuruluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevirin ele geçirildiğini bildirdi.

    PKK finans kaynağı kurutuluyor!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevirin ele geçirildiğini bildirdi.

    Soylu, Twitter'dan, "Narkoterör'e bir darbe daha Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında, 3 milyon 329 bin kök kenevir 21 bin 200 kök skunk 152 kilogram esrar ele geçirildi. Terörün finansmanına da çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz. Jandarmamıza tebrikler." bilgisini paylaştı.

    Bakan Soylu, açıklamayla birlikte operasyona ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

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    Haberler Güncel Bingöl'de terör örgütü PKK'ya 'Eren Abluka' darbesi: 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi
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