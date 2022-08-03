İstanbul'da büyük tehlike! Zika virüsü bulaştıran Aedes sivrisineği nedir? Aedes sineği ısırığı belirtileri neler, nasıl anlaşılır? Zika virüsü öldürür mü?

Zika virüsü bulaştıran Aedes sineği hakkında birçok kişi araştırmalarını hızlandrdı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar sonrası Zika virüsü sineği nasıl anlaşılır sorusu merak edildi. İşte konu hakkında detaylar...
AEDES SİNEĞİ NEDİR?
İstanbul'da son günlerde 'Aedes' türü sivrisineklerde artış yaşanıyor. Özellikle zika virüsü bulaştıran 'Aedes' türü sivrisineklerle mücadelede ilaçlamanın yeterli olmadığı belirtiliyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, "Sivrisinekler çok fazla hastalığa vektörlük yapıyorlar, bunları taşıyorlar ve sokarken de insanlara bu hastalıkları bulaştırıyorlar" dedi.
AEDES SİNEĞİ NEYE BENZİYOR?
Aedes aegypti, sarı humma sivrisineği, dang humması, chikungunya, Zika humması, Mayaro ve sarı humma virüsleri ve diğer hastalıkları yayan bir sivrisinektir. Bu sivrisinekler özellikle gündüzleri ısırmaktadır. Bulaşma 2500 metreye kadar olan yerleşim birimlerinde gözlenebilir. Afrika'ya[1] özgü olan sivrisinek türü, günümüzde dünyanın tüm tropikal, subtropikal ve ılıman bölgelerinde görülmektedir.