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    • Haberler
    • 03.08.2022 15:28
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    • 03.08.2022 15:29
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    İstanbul'da büyük tehlike! Zika virüsü bulaştıran Aedes sivrisineği nedir? Aedes sineği ısırığı belirtileri neler, nasıl anlaşılır? Zika virüsü öldürür mü?

    Aedes sivrisineği İstanbul'da artış gösterdi. Zika virüsü bulaştıran Aedes sivrisineğine ilaçlama fayda etmiyor. Aedes aegypti sivrisineği; Zika virüsü, dang humması, chikungunya virüsü ve sarıhumma virüsünü bulaştırıyor. Peki, Zika virüsü bulaştıran Aedes sivrisineği nedir? Aedes sivrisineği belirtileri neler? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    İstanbul’da büyük tehlike! Zika virüsü bulaştıran Aedes sivrisineği nedir?

    Zika virüsü bulaştıran Aedes sineği hakkında birçok kişi araştırmalarını hızlandrdı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar sonrası Zika virüsü sineği nasıl anlaşılır sorusu merak edildi. İşte konu hakkında detaylar...

    AEDES SİNEĞİ NEDİR?

    İstanbul'da son günlerde 'Aedes' türü sivrisineklerde artış yaşanıyor. Özellikle zika virüsü bulaştıran 'Aedes' türü sivrisineklerle mücadelede ilaçlamanın yeterli olmadığı belirtiliyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, "Sivrisinekler çok fazla hastalığa vektörlük yapıyorlar, bunları taşıyorlar ve sokarken de insanlara bu hastalıkları bulaştırıyorlar" dedi.

    AEDES SİNEĞİ NEYE BENZİYOR?

    Aedes aegypti, sarı humma sivrisineği, dang humması, chikungunya, Zika humması, Mayaro ve sarı humma virüsleri ve diğer hastalıkları yayan bir sivrisinektir. Bu sivrisinekler özellikle gündüzleri ısırmaktadır. Bulaşma 2500 metreye kadar olan yerleşim birimlerinde gözlenebilir. Afrika'ya[1] özgü olan sivrisinek türü, günümüzde dünyanın tüm tropikal, subtropikal ve ılıman bölgelerinde görülmektedir.

        "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE BİRLİKTE SİNEKLERDE ARTIŞ OLDU"

        Midilli, iklim değişikliği ile birlikte özellikle sivrisineklerde artış olduğunu belirterek, "Sivrisinekler çok fazla hastalığa vektörlük yapıyorlar, bunları taşıyorlar ve sokarken de insanlara bu hastalıkları bulaştırıyorlar. İstanbul için önemli olan iki cins var. Biri daha önce de burada var olan Culex cinsi. Culex cinsi ile özellikle Batı Nil Ateşi bulaşabiliyor. Daha önce Türkiye'de vakalar oldu ancak 2020 yılından beri Türkiye'de vaka yok. Kuşlardan kan emen Culex cinsi sivrisinekler insanlara da bulaştırabiliyorlar ama insanlar tekrar hastalığın yayılmasında rol oynamıyorlar. Batı Nil Ateşi'nin büyük bir çoğunluğu basit bir gribal enfeksiyon bulgularla kendi kendine iyileşen hastalık tablosu geliştiriyorlar" dedi.

        "İLAÇLAMA YÖNTEMİ UZUN VADELİ BAŞARILI BİR YÖNTEM DEĞİL"

        Prof. Dr. Kenan Midilli, ilaçlama yöntemi ile sonuç elde edilmeyeceğini belirterek, "Aedes cinsi sivrisinekler, özellikle daha önceleri Afrika ve Asya'da yaygın olarak bulunan sineklerdir. Bunlar da zika virüsünü bulaştıran sineklerdir. Özellikle dünyada araba lastiklerinin dolaşımının artmasıyla birlikte bu sivrisinekler yayıldı. Önce 1960 yıllarında İtalya'da girdi. Bize 2010 yılında batı sınırından giriş oldu. Şu an neredeyse tüm kıyılarımıza yayılmış durumda. İlaçlama yöntemi tercih edilen yöntemlerden bir tanesi ama uzun vadeli başarılı olan bir yöntem değil. Çok çeşitli yöntemlerin bir arada kullanılması gerekiyor. Sivrisinekler, yumurtalarını su birikintilerine bırakıyorlar. Su birikintilerinin yok edilmesi lazım. Araba lastiklerinin içindeki sular, saksı diplerinin içinde kalan sular gibi alanları bile çoğalmak için kullanabiliyorlar. Etraftaki su birikintilerini kurutmak lazım. Bataklıkların kurutulması lazım, biyolojik yöntemler var, Sivrisinek larvalarını yiyen balıklar var ama ilaçlama yöntemi çok geçerli bir yöntem değil çünkü çok agresif bir yöntem. İzlenmesi ve gerekli olan asıl kaynakların kurutulması gerekiyor" diye konuştu.

        "KAŞINIYORUZ GİDİP İLAÇ ALIYORUZ"

        Mehmet Dalaşan de yetkililere seslenerek, "Çocukların hepsi yaralandı. Gece saat 03.00-04.00 civarlarında yatıyoruz. Kaşınıyoruz, gidip ilaç alıyoruz. Dereye bir çare bulsunlar" dedi. Cemal Yeşilbaş ise "Çok sivrisinekler var. İlaçlanıyor ama boş arsaların çok iyi ilaçlanması lazım" şeklinde konuştu.

        AEDES ISIRIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Aedes sivrisineği ısırması sonucunda kaşıntı ve kaşınma sonrası yaralar ortaya çıkar. Birkaç gün sürebilen bu kaşıntılar bir süre sonra kendiliğinden iyileşebilir.

        ZİKA VİRÜSÜ NEDIR, BELİRTILERI NELERDİR?

        Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Zika virüsü "ateş, baş ağrısı, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, kas ve eklem ağrısı" gibi belirtilerle ortaya çıktı.
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