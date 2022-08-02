İluk, "Buna rağmen bazı sözde sendikalar, amir, yönetici, müdür ve şeflerin isimlerini kullanarak işçiye rağmen örgütlenmeye çalışmaktadır. Bu düpedüz işçilerin demokratik, özgür iradesini hiçe sayma, hakkını gaspa yöneliktir. Yalanlarla örgütlenmeye çalışan sözde sendikaları şiddetle kınıyoruz. Emekçilerin birlik ve beraberliğini bölmeye çalışan sözde sendikalar, iş barışını ve huzurunu bozmaktadır." ifadelerini kullandı.