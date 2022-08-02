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    • 02.08.2022 11:09
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    • 02.08.2022 11:20
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği açıklaması! Türkiye'de kaç vaka var? Maymun çiçeği nasıl bulaşır, belirtileri neler?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye’de 5 maymun çiçeği hastası tespit edildiğini belirterek, “Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır” dedi.

    Bakan Koca’dan maymun çiçeği açıklaması!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye'de 5 maymun çiçeği hastası tespit edildiğini belirterek, "Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır" dedi.

    Bakan Koca, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Maymun çiçeği virüsüne ilişkin bir soru üzerine Bakan Koca, "Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi, bir hastamız ise izolasyonda." dedi.

    Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bir sorunlarının bulunmadığını dile getiren Koca, "Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır." diye konuştu.

    Kovid-19 salgınında, ortaya çıkan ilk varyantların daha güçlü ve hasar verici olduğunu kaydeden Koca, Omicron varyantının ise daha bulaşıcı olduğuna ancak hastalarda hafif seyrettiğine işaret etti. Bakan Koca, "Hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum. Ayrıca özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızı mutlaka korumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

    Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin soruya da "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek." yanıtını verdi.

        MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ

        Hastalığın kuluçka süresi de denilen enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan süre genellikle 6-13 gün olarak belirlendi. Ancak 5-21 gün olarak da değişebiliyor.

        Maymun çiçeği virüsü belirtileri şöyle seyrediyor:

        Hastalığın belirtileri iki döneme ayrılabilir:

        - Ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik ile karakterize invazyon dönemi 0-5 gün arasında sürer. Lenfadenopati, başlangıçta benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) karşılaştırıldığında maymun çiçeği virüsü vakasının ayırt edici bir özelliğidir.

        - Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar. Döküntü, gövdeden ziyade yüz ve ekstremitelerde daha konsantre olma eğilimindedir. Döküntüler genelde yüzde başlayıp (vakaların %95'inde) ve avuç içlerini ve ayak tabanlarını (vakaların %75'inde) etkiler. Ayrıca oral mukozalar (vakaların %70'inde), genital bölge (%30) ve konjonktiva ile birlikte kornea da (%20) etkilenir. Döküntü, ardışık olarak maküllerden (düz tabanlı lezyonlar) papüllere (hafifçe kabarık sert lezyonlar), veziküllere (berrak sıvı ile dolu lezyonlar), püstüllere (sarımsı sıvı ile dolu lezyonlar) ve kuruyup dökülen kabuklara doğru değişiklik gösterir.

        Virüs insanlarda çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan bulaşıyor. Ancak salgını doğuran nokta insandan insana da bulaşıyor olması.

        Bu noktada tüketilen etin pişme derecesine ve hayvan kesim merkezlerine dikkat etmekte fayda var. Virüs özellikle çocuklarda şiddetli seyrediyor.

            MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?
            Maymun çiçeği, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait Monkeypox virüsünden kaynaklanan bir hastalıktır. Poxviridae ailesinde yer alan diğer virüsler olan Variola virüsü çiçek hastalığına, Cowpox virüsü sığır çiçeğine yol açarken Vaccinia virüsü ise çiçek aşısı üretiminde kullanılır.

            Hastalığın adı her ne kadar maymun çiçeği olsa da virüs, aslında kemirgenlerden köken alır. 1958 yılında bir araştırma için tutulmakta olan maymun kolonilerinde çiçek hastalığına benzer belirtilerle görülen iki farklı salgın sonucunda tespit edilen virüs, bu nedenle maymun çiçeği olarak adlandırılmıştır. İnsanlarda ise maymun çiçeği virüsünün enfeksiyonu ilk kez 1970 yılında gözlenmiştir. Bu yıllardan günümüze dek maymun çiçeği Afrika kıtasında tek tük bildirilen vakalar şeklinde düzenli olarak görülmekteydi.

            Tropikal yağmur ormanlarının bolca yer aldığı Batı ve Orta Afrika'da uzun yıllardır görülen ve bu bölge ile sınırlı kalan maymun çiçeği, nadir olarak bölgeden ihraç edilen hayvanların yol açtığı bulaş ile dünyanın farklı yerlerine ulaşabilmekteydi. Ancak son dönemde hastalık geçmiş döneme oranla daha fazla yaygınlaşmış, farklı bölgelerden farklı insanlar üzerinde teşhis edilmiştir. Özellikle Covid-19 pandemisinin dünya genelinde yol açtığı yıkıcı etkilerden kaynaklı olarak yeni bir virüs salgını ihtimali olarak görülen maymun çiçeği, henüz bu aşamada bir yayılım göstermese de detaylı olarak takip edilmeye başlanmıştır.
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            Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği açıklaması! Türkiye'de kaç vaka var? Maymun çiçeği nasıl bulaşır, belirtileri neler?
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