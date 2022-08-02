Başkan Erdoğan milyonlara Cumhuriyet tarihinin en büyük konut müjdesini verdi





Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zamanki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yardımcı olacaktır.