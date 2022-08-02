Başkan Erdoğan milyonlara Cumhuriyet tarihinin en büyük konut müjdesini verdi

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı:
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zamanki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yardımcı olacaktır.
Bir müjde de gençlerimize vermek istiyorum. Seyahatsever adını verdiğimiz bu uygulamaya çok fazla talep geldi. Gençlerimizin daha fazla katılması için onlardan gelen istekle yaş aralığını 18-30'a yükselttik.