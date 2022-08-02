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    Başkan Erdoğan milyonlara Cumhuriyet tarihinin en büyük konut müjdesini verdi

    Erdoğan, 81 şehre yapılacak 150 bin konut ile ilgili konuştu: Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.

    Milyonlara konut müjdesi

    Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı:



    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zamanki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yardımcı olacaktır.



    Bir müjde de gençlerimize vermek istiyorum. Seyahatsever adını verdiğimiz bu uygulamaya çok fazla talep geldi. Gençlerimizin daha fazla katılması için onlardan gelen istekle yaş aralığını 18-30'a yükselttik.



        Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz %11 büyüme ile G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. IMF dünyanın büyüme rakamını aşağı yönlü, ülkemizin büyüme oranını ise yukarı doğru güncelledi.



        Fiyatı neredeyse 11 kat artan doğalgazda yaptığımız %80'i geçen sübvanse sayesinde vatandaşlarımızın evlerini ısıtmalarını sağlıyoruz. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle bu istismarcıların kötü niyetlerini ellerinde patlatmakta kararlıyız.



        KİRALAR DÜŞECEK
        Başkan Erdoğan fiyatların durulma eğilimine geçtiğini söyledi, enflasyonda yılbaşından itibaren ciddi düşüşler olacağının altını çizdi.



            TURİZİMDE HEDEF 37 MİLYAR DOLAR
            Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022'yi 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliri ile hedeflerimizin üzerinde bir seviyede kapatacağımıza işaret ediyor.

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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan milyonlara Cumhuriyet tarihinin en büyük konut müjdesini verdi
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